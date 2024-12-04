Коммунальные службы перевели на усиленный режим в Актобе (видео)

Работы по содержанию автодорог и пешеходных дорожек в Актобе переведены на усиленный режим - бригады работают круглосуточно, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, работы подрядных организаций, занимающихся содержанием городских автодорог и пешеходных дорожек, переведены на усиленный режим.

Все бригады работают круглосуточно в две смены. Расчищаются и дороги пригородных населенных пунктов.

Бригады подрядных организаций сначала очищают и обрабатывают солью и пескосоляной смесью мостовые переходы, магистральные дороги, где проходят маршруты общественного транспорта. Подрядные организации запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчаносолевой смеси и более 2000 тонн песка.

Ранее сообщалось, что первый снег парализовал Уральск. Горожане жаловались на переполненные остановки и сбои в графике движения общественного транспорта.

На аппаратном совещании аким Актюбинской области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе.

А в Алматы коммунальные службы также перешли на круглосуточный усиленный режим работы.