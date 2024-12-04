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Коммунальные службы перевели на усиленный режим в Актобе (видео)

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Уборка города
Уборка города. Фото: instagram.com/aqtobe_akimat

Работы по содержанию автодорог и пешеходных дорожек в Актобе переведены на усиленный режим - бригады работают круглосуточно, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, работы подрядных организаций, занимающихся содержанием городских автодорог и пешеходных дорожек, переведены на усиленный режим.

Все бригады работают круглосуточно в две смены. Расчищаются и дороги пригородных населенных пунктов.

Бригады подрядных организаций сначала очищают и обрабатывают солью и пескосоляной смесью мостовые переходы, магистральные дороги, где проходят маршруты общественного транспорта. Подрядные организации запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчаносолевой смеси и более 2000 тонн песка.

Ранее сообщалось, что первый снег парализовал Уральск. Горожане жаловались на переполненные остановки и сбои в графике движения общественного транспорта.

На аппаратном совещании аким Актюбинской области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе.

А в Алматы коммунальные службы также перешли на круглосуточный усиленный режим работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195871-kommunalnye-sluzhby-pereveli-na-usilennyy-rezhim-v-aktobe-video/

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