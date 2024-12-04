Жители Алматинской области могут лишиться своих домов из-за скотомогильника (видео)

В Алматинской области больше ста семей могут потерять свое жилье – их дома находятся в промышленной зоне. Люди просят чиновников о помощи, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали сами жители журналистам, они приобрели участки земли для строительства жилых домов, но позже узнали, что их дома находятся в промышленной зоне.

Нурбол Абдижалил решил переехать на историческую родину из Китая. Мужчина говорит, девять месяцев назад приобрел земельный участок почти за 6 миллионов. Начал строительство дома на четыре семьи.

Нурбол планировал перевезти из соседней страны в Алматинскую область своих родственников. Но работы пришлось приостановить.

"Когда я покупал этот участок, владелец мне говорил, что будут вода, электричество и все условия. Но на деле ничего нет. А потом мы узнали, что наши дома вообще снесут, потому что мы находимся в промышленной зоне. Мы продали все имущество, чтобы переехать из Китая. И сейчас можем остаться на улице", - сетует мужчина.

По данным телеканала, частник распродал около 120 участков. Большинство владельцев уже залили фундамент. Некоторые даже построили дома и лишь потом узнали, что рядом с жилыми объектами находится скотомогильник. По закону вокруг места захоронения устанавливается санитарно-защитная зона не менее одного километра. А значит, здесь запрещено строить жилые объекты.

Люди уверяют: прежде чем покупать земельные участки, изучили местность. Село находится в 30 километрах от города, по всей округе уже провели газ, и здесь строят школу. Новые владельцы были уверены в своем выборе.

"Понимаю, если бы эти участки находились в аренде. Но у нас есть государственный акт, кадастровый номер. Я погряз в долгах, чтобы купить здесь участок. Мы планировали сюда переехать. Ближе к городу. Школа рядом строится. Мы не знали, что здесь промышленная зона. Почему в акимате не предупредили нас?" - возмущен Бекзат Исабаев.

Люди обратились за помощью к чиновникам. Но те заявляют: эти земли – сельскохозяйственного назначения. Территория входит в промышленную зону, потому что недалеко отсюда расположен скотомогильник. Бывшей владелец знал, что строить дома здесь нельзя.

"На сегодняшний день идет отказ АПЗ, потому что санитарная зона скотомогильника здесь рядом находится – тысяча метров. Отказываем. Сейчас здесь идет разработка нового генплана – до конца года. Заказчик идет управление архитектуры. По новому генплану мы будем предусматривать после закрытия скотомогильника", – заявил аким Талгарского района Алматинской области Танат Айдарбеков.

Если по новому генплану скотомогильник закроют, то у людей появится хоть какой-то шанс получить разрешение на строительство домов. Но повезет не всем, а только тем, чьи участки расположены в километре от места захоронения.

Источник: КТК

Напомним, в июне жители села Нургиса Тлендиева, которые построили дома на выделенных государством участках, забили тревогу. Они узнали, что неподалеку от их жилья находится скотомогильник с сибирской язвой. Сельчане пытались привлечь внимание властей к своей проблеме.

А в ноябре прошлого год в пригороде Уральска очередникам предложили строить жилье на территории бывшего скотомогильника и мусорного полигона. Люди оказались недовольны таким предложением.