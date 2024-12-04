Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители Алматинской области могут лишиться своих домов из-за скотомогильника (видео)

Опубликовано:

Жители Алматинской области
Жители Алматинской области. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Алматинской области больше ста семей могут потерять свое жилье – их дома находятся в промышленной зоне. Люди просят чиновников о помощи, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали сами жители журналистам, они приобрели участки земли для строительства жилых домов, но позже узнали, что их дома находятся в промышленной зоне.

Нурбол Абдижалил решил переехать на историческую родину из Китая. Мужчина говорит, девять месяцев назад приобрел земельный участок почти за 6 миллионов. Начал строительство дома на четыре семьи.

Нурбол планировал перевезти из соседней страны в Алматинскую область своих родственников. Но работы пришлось приостановить.

"Когда я покупал этот участок, владелец мне говорил, что будут вода, электричество и все условия. Но на деле ничего нет. А потом мы узнали, что наши дома вообще снесут, потому что мы находимся в промышленной зоне. Мы продали все имущество, чтобы переехать из Китая. И сейчас можем остаться на улице", - сетует мужчина.

По данным телеканала, частник распродал около 120 участков. Большинство владельцев уже залили фундамент. Некоторые даже построили дома и лишь потом узнали, что рядом с жилыми объектами находится скотомогильник. По закону вокруг места захоронения устанавливается санитарно-защитная зона не менее одного километра. А значит, здесь запрещено строить жилые объекты.

Люди уверяют: прежде чем покупать земельные участки, изучили местность. Село находится в 30 километрах от города, по всей округе уже провели газ, и здесь строят школу. Новые владельцы были уверены в своем выборе.

"Понимаю, если бы эти участки находились в аренде. Но у нас есть государственный акт, кадастровый номер. Я погряз в долгах, чтобы купить здесь участок. Мы планировали сюда переехать. Ближе к городу. Школа рядом строится. Мы не знали, что здесь промышленная зона. Почему в акимате не предупредили нас?" - возмущен Бекзат Исабаев.

Люди обратились за помощью к чиновникам. Но те заявляют: эти земли – сельскохозяйственного назначения. Территория входит в промышленную зону, потому что недалеко отсюда расположен скотомогильник. Бывшей владелец знал, что строить дома здесь нельзя.

"На сегодняшний день идет отказ АПЗ, потому что санитарная зона скотомогильника здесь рядом находится – тысяча метров. Отказываем. Сейчас здесь идет разработка нового генплана – до конца года. Заказчик идет управление архитектуры. По новому генплану мы будем предусматривать после закрытия скотомогильника", – заявил аким Талгарского района Алматинской области Танат Айдарбеков.

Если по новому генплану скотомогильник закроют, то у людей появится хоть какой-то шанс получить разрешение на строительство домов. Но повезет не всем, а только тем, чьи участки расположены в километре от места захоронения.

Источник: КТК

Напомним, в июне жители села Нургиса Тлендиева, которые построили дома на выделенных государством участках, забили тревогу. Они узнали, что неподалеку от их жилья находится скотомогильник с сибирской язвой. Сельчане пытались привлечь внимание властей к своей проблеме.

А в ноябре прошлого год в пригороде Уральска очередникам предложили строить жилье на территории бывшего скотомогильника и мусорного полигона. Люди оказались недовольны таким предложением.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195810-zhiteli-almatinskoy-oblasti-mogut-lishitsya-svoih-domov-iz-za-skotomogilnika-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie