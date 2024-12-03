Около 100 вырытых на кладбище могил напугали жителей Кокшетау (видео)

Работники кладбища в Кокшетау заранее выкопали около 100 ям, объяснив это приближением морозов. Однако их действия возмутили городских жителей, передает сайт телеканала КТК.

По словам работников кладбища, они хотели вырыть могилы до наступления холодов. По информации телеканала, некоторые из вырытых могил уже успели продать. Однако их действиям граждане не обрадовались.

"Ужас какой! В глубокой древности была традиция: когда люди долго не умирали, стучали по крышке гроба – и приходила смерть. Это похоже на тот страшный ритуал. Он упоминается в художественной литературе, фольклоре. Говорят, это гробовая традиция. Есть такое понятие, что выкопанная могила – это желание смерти", - говорит житель.

При этом есть и те, кто назвал действия похоронщиков разумными, так как в 40-градусный мороз копать землю крайне трудно.

Представители духовенства напомнили, что ямы уже выкапывались заранее в предыдущие годы.

"Уже второй год на этом кладбище выкапывают могилы осенью. Это связано с тем, что в последние годы из-за того, что мало снега, земля промерзает вглубь до полутора метра. Были случаи, когда 3-4 дня не могли похоронить человека из-за того, что не могли вырыть могилу в промерзшей земле", - говорит наиб-имам мечети "Науан Хазрет" Улан Беркимбайулы.

Могилы решили все же зарыть.

Источник: КТК

Этим летом беседки для поминальных обедов и мангалы для шашлыка на территории кладбища в Актобе возмутили местного имама. При этом здесь похоронены исторические личности.

В мае прошлого года в Алматинской области часть мусульманского погоста оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, иначе их хотели снести.