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Сколько казахстанцев воспользовались самозапретом на выдачу кредитов

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Деньги и смартфон.
Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее в Казахстане была введена возможность добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. В АРРФР рассказали о сервисе "Стоп кредит", передает NUR.KZ.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, с начала текущего года добровольным отказом от получения банковских займов и микрокредитов воспользовались 855,6 тыс. граждан.

В ведомстве напомнили, что с февраля 2024 года были приняты законодательные поправки по установлению добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов либо его снятия.

"Стоп-кредит" позволяет защитить потребителей финансовых услуг, даже в случае взлома клиентского приложения. Если вы активировали данную услугу, и на ваше имя мошенники незаконно оформили банковский заем или микрокредит, то банк или МФО обязаны будут его списать. Такая норма введена в действие по инициативе агентства с 1 сентября 2024 года", - отметили в АРРФР.

Казахстанцы уже давно имеют возможность оформлять запрет на получение новых кредитов. Этот инструмент работает в качестве защитного механизма против мошенников, ведь любые кредиты, которые были оформлены при действующем запрете, будут списаны.

Также добровольный отказ от получения новых кредитов в Казахстане теперь оформляется бессрочно. Он будет действовать до тех пор, пока человек сам его не отменит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195718-skolko-kazahstancev-vospolzovalis-samozapretom-na-vydachu-kreditov/

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