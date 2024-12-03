Жители называют свой поселок на окраине Караганды крематорием (видео)

Жители Курьяновки в Караганде протестуют против открытия завода по утилизации медицинских отходов, опасаясь экологических проблем, передает 31 канал.

Жители села на окраине Караганды выступают против открытия завода по утилизации медицинских отходов. Предприниматель из Астаны обещает, что предприятие будет работать по экологичной технологии. Однако жители обещаниям не верят: уже много лет они борются с экологическими проблемами и боятся, что завод лишь добавит им еще одну.

О том, что близ поселка Курьяновка появится предприятие по сжиганию медицинских отходов, жители узнали из объявления об общественных слушаниях. Они назначены на 17 декабря.

"Никто у нас здесь не соблюдает никакие нормы. У нас ТЭЦ периодически черным дымом дымит, хотя она не должна это делать. Элементарно, у нас столько проблем!" - отметил житель поселка Курьяновка Евгений Медведев.

Последние 4 года у жителей Курьяновки - сплошная борьба за выживание. Они даже сравнивают свой поселок с крематорием. Больше года его засыпало пылью со старого золоотвала от ТЭЦ, потом они боролись против строительства рядом же нового. Тут же пылят угольные тупики, а в реку периодически сливается канализация.

Предприниматель уверяет, что высокотемпературная печь с двумя уровнями сжигания и фильтром очищает 96% загрязнений. Говорит, поставить завод вдали от жилого сектора не может - там нет электричества.

"Я хочу показать эффективность данной печи. Если мы докажем, действительно проведем экологические исследования, и докажем, что она действительно выдает чистый воздух на выходе, соответственно, эта печь может пойти по всему Казахстану", - рассказал директор ТОО "Алтын-Жага" Мейрам Казымов.

Власти в свою очередь подчеркнули, что пока не давали никаких разрешений.

"Данный проект еще не реализован. Никаких разрешений от уполномоченного органа, от нас нету. На сегодняшний день они только планируют, по утилизации медицинских отходов печь хотят установить. Если выбросов нет, если угрозы нет, зачем волноваться?" - подчеркнул руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Бахтияр Санбаев.

Чтобы убедить людей, что технология безопасна, бизнесмен даже сжег при них мешки с картоном. И, увы, из трубы повалил черный дым. Однако провести проверку экологи не имеют права без письменной жалобы жителей. Затем проверку нужно зарегистрировать в органах правовой статистики и предупредить о ней предпринимателя. Но и после бизнесмена защищает Предпринимательский кодекс.

Жители Курьяновки собрали уже больше тысячи подписей против появления завода.

Ранее сообщалось, что жители села Балпык Би в области Жетiсу пожаловались на невыносимый трупный запах с расположенного неподалеку кожзавода. Многие стали замечать проблемы со здоровьем.

А жители села Панфилово в Алматинской области заявили, что их дворы и дома затапливает сточными водами с химикатами из канализационных труб завода по производству картона.