Новые автобусы начали курсировать по Астане
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В Астане запустили новые автобусы по четырем маршрутам. Всего частный автобусный парк закупил 30 таких транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.
Частный автобусный парк, обслуживающий маршруты № 6, 14, 16, 42, 43, 53, 70, закупил 30 новых автобусов, которые уже курсируют по Астане.
Новые транспортные средства направили на обновление подвижного состава маршрутов № 14, 42, 53, 70, сообщается в Instagram-профиле CTS.
Недавно в Астане по просьбе жителей изменили маршрут автобуса под номером 63. На линии курсируют 12 автобусов с интервалом движения 10-20 минут.
С 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавились по 2 автобуса. Это должно было сократить время ожидания пассажирами автобуса.
Также с 26 октября в Астане увеличили количество автобусных экспресс-маршрутов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195334-novye-avtobusy-nachali-kursirovat-po-astane/