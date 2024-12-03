Новые автобусы начали курсировать по Астане

В Астане запустили новые автобусы по четырем маршрутам. Всего частный автобусный парк закупил 30 таких транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Частный автобусный парк, обслуживающий маршруты № 6, 14, 16, 42, 43, 53, 70, закупил 30 новых автобусов, которые уже курсируют по Астане.

Новые транспортные средства направили на обновление подвижного состава маршрутов № 14, 42, 53, 70, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Недавно в Астане по просьбе жителей изменили маршрут автобуса под номером 63. На линии курсируют 12 автобусов с интервалом движения 10-20 минут.

С 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавились по 2 автобуса. Это должно было сократить время ожидания пассажирами автобуса.

Также с 26 октября в Астане увеличили количество автобусных экспресс-маршрутов.