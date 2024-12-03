Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые автобусы начали курсировать по Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане запустили новые автобусы по четырем маршрутам. Всего частный автобусный парк закупил 30 таких транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Частный автобусный парк, обслуживающий маршруты № 6, 14, 16, 42, 43, 53, 70, закупил 30 новых автобусов, которые уже курсируют по Астане.

Новые транспортные средства направили на обновление подвижного состава маршрутов № 14, 42, 53, 70, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Недавно в Астане по просьбе жителей изменили маршрут автобуса под номером 63. На линии курсируют 12 автобусов с интервалом движения 10-20 минут.

С 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавились по 2 автобуса. Это должно было сократить время ожидания пассажирами автобуса.

Также с 26 октября в Астане увеличили количество автобусных экспресс-маршрутов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195334-novye-avtobusy-nachali-kursirovat-po-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie