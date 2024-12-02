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Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Алматы

Опубликовано:

спецЦОН
СпецЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В "Правительстве для граждан" сообщили об изменениях адресов дежурных ЦОНов и СпецЦОНов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Со 2 декабря спецЦОНы будут располагаться в микрорайоне Саялы по улице Аккайнар, 1 и в микрорайоне Кемел на улице Аксуат, 118.

В ведомстве уточнили, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу - до 13:00.

Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00.

В субботу спецЦОНы работают до 13:00.

На сайте госкорпорации сказано, что она является провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу "одного окна".

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195261-adresa-dezhurnyh-conov-i-specconov-izmenili-v-almaty/

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