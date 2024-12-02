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Бесплатные транспортные карты: к жителям Алматы обратились из-за мошенников

Опубликовано:

Автобус салоны
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользующихся общественным транспортом алматинцев предупредили о том, что в городе не проводят акций по выдаче бесплатных транспортных карт, передает NUR.KZ со ссылкой на Onay.

В Instagram-аккаунте оператора транспортных карт Onay опубликовали предупреждение о мошенниках, предлагающих бесплатные транспортные карты.

"Уведомляем вас о том, что "Транспортным холдингом города Алматы" не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, обещающих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, различных бонусов и скидок в партнерских сетях и прочее!

Убедительно просим вас не переходить по таким ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных!" - сказано в сообщении.

Отметим, что в июле текущего года депутаты на внеочередной сессии маслихата Алматы проголосовали за повышение тарифа за проезд в общественном транспорте до 120 тенге.

Сразу после этого в Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы.

А в ноябре в ТОО "City Transportation Systems" сообщили, что информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев в Астане - фейк.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195219-besplatnye-transportnye-karty-k-zhitelyam-almaty-obratilis-iz-za-moshennikov/

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