Dyson и iPhone могут подорожать: глава МНЭ о влиянии курса доллара на цены в Казахстане

Глава МНЭ на сегодняшнем брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о том, на какие товары могут вырасти цены уже в ближайшем будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Байбазаров отметил, что в текущем году рисков для промышленности не видит на фоне укрепления доллара.

"В будущем году будем смотреть на инвестиционные проекты, структуру инвестиционных проектов. Определенную часть занимают техника и оборудование, высокотехнологичные особенно, которые мы завозим из-за рубежа. Но там тоже нужно будет смотреть, насколько эта цена будет зависеть от производителя, от конъюктуры, от спроса и так далее. Здесь могут быть разные варианты: может быть удешевление, может быть удорожание", - уклончиво ответил он.

Отвечая же на вопрос о том, стоит ли ожидать роста цен на бытовую технику, он пояснил, что "есть разные категории товаров - есть дорогие, средние, бюджетные варианты".

"Я думаю, выбор будет, но здесь тоже нужно будет смотреть на динамику цен. Как наши крупные сети договариваются, как завозят этот товар. Но определенное удорожание, конечно, по классу, наверное, дорогих товаров будет. Но, я думаю, у нашего населения есть выбор. Есть разная продукция, активно продают маркетплейсы, банки предлагают потребительское кредитование бытовой техники. У граждан будет выбор и финансовых инструментов (в кредит – прим. ред.) и в ценовом диапазоне", - пояснил глава МНЭ.

Между тем журналисты спросили, значит ли это, что дорогие товары станут еще дороже, в том числе iPhone и Dyson.

"Это все будет зависеть от спроса. Если Казахстан это потребляет, спрос есть, значит, какие-то товары будут пересчитаны с учетом сложившегося на тот момент валютного курса", - сказал он.

В начале сентября в компании Apple сообщили о выходе нового iPhone 16, iPhone 16 Plus и версий Pro, а также презентовали ряд других обновленных гаджетов - часов и наушников.

Добавим, также глава МНЭ на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обесценивания тенге на фоне резкого укрепления доллара. По словам министра, финансы стабильны и никакого дефолта не ожидается. Также главу МНЭ спросили о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге.

Министр ответил, что самый высокий прогнозный курс был заложен на уровне 500 тенге, и в ведомстве не планируют считать исходя из курса в 600 тенге.

Кроме того, глава Миннацэкономики заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.