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"Бумажные" самолетики за 24 млн тенге установят в Актобе

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Бумажный самолет в руке
Бумажный самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе установят малую архитектурную форму в виде бумажных самолетиков недалеко от аэропорта. Композиция будет выполнена из металла и установлена к Новому году, передает "Диапазон".

До Нового года вдоль проспекта Бокенбай батыра планируют установить МАФ в виде двух бумажных самолетиков. Выполнены они будут из металла, но по задумке авторов идеи они должны будут в точности напоминать по форме и цвету самолетики, которые многие любили делать в детстве из тетрадных листочков.

Тендер на изготовление и установку МАФов выиграла "ДиМад Company". На конструкцию в 7 метров в длину и 4,5 метра в ширину потратят 24 миллиона тенге.

В акимате района Астана города Актобе пообещали, что эти "самолетики" станут украшением города.

"Малые архитектурные формы украшают наши города, это признаки развития города, его инфраструктуры, и к этому относятся нормально. Изготовление МАФов - это очень трудоемкий процесс, ручная работа, творческий подход.

Специальная комиссия изучает все поступающие предложения и отбирает самые лучшие идеи", - рассказал аким района Астана города Актобе Алмас Жаксылыков.

Кроме бумажных самолетиков на комиссию выносили и другие предложения, но остановились пока на этом. Отмечается, что в составе комиссии, которая отбирает эти МАФы, есть специалисты, творческие люди.

Сейчас МАФы изготавливают в ангаре и до 10 декабря их должны установить на проспекте Бокенбай батыра при повороте на аэропорт. Эту локацию также выбрала комиссия.

В акимате пообещали, что за сохранностью МАФов, как и других памятников и скульптур в городе, будут отвечать подрядчики.

Ранее сообщалось, что в Актобе на месте, где невозможно было пройти, появился сквер. Проход местные жители называют Арбатом - там установили скамейки, уложили брусчатку и провели уличное освещение.

Помимо этого, недавно стало известно о том, что 858 га земли возле аэропорта отдадут под особую зону в Актобе - она будет расположена на южной стороне города, вдоль Южной кольцевой дороги в районе международного аэропорта Молдагуловой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194997-bumazhnye-samoletiki-za-24-mln-tenge-ustanovyat-v-aktobe/

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