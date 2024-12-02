Новый участок дороги открыли в Актобе (видео)

С 1 декабря открылся временный проезд по улице Жубановой в микрорайоне Алтын Орда. Ожидается улучшение транспортной доступности и снижение загруженности района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, движение транспорта на этом участке дороги будет осуществляться с 1 декабря по 1 марта 2025 года.

"Аким области Асхат Шахаров осмотрел новую дорогу, отметив ее значение для улучшения транспортной доступности и снижения загруженности в этом районе. Поручено обеспечить безопасность", - отметили в ведомстве.

В акимате напомнили, что реконструкция дороги по улице Жубановой от проспекта Санкибай батыра до дороги Южный обход началась в этом году. Первый этап работ выполнен. Полностью завершить проект и сдать дорогу планируют до конца 2025 года.

Несмотря на то, что дорогу открыли для проезда транспорта, на ней еще будут устанавливать светофоры и дорожные знаки. Поэтому автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения согласно временным дорожным знакам.

Ранее жители Актобе выразили недовольство незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал в скором времени продолжить работы.

Помимо этого, актюбинцы возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. По словам граждан, 28 ноября текущего года бордюры укладывали, просто положив цемент с двух сторон на землю без подготовки основания.