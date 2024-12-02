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Эзотерика

Алматинка родила тройню и стала мамой шестерых детей

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Розовые пинетки
Пинетки. Иллюстративное фото: pixabay.com

38-летняя жительница Алматы родила тройню в городском перинатальном центре №2. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в управлении общественного здравоохранения.

Три девочки появились на свет с помощью кесарева сечения. Операция прошла успешно, а вес новорожденных составил 1970 грамм, 1990 грамм и 1960 грамм. Это уже четвертые роды для мамы, у которой есть трое старших детей, рожденных в 2013, 2018 и 2019 годах.

"После рождения малышки несколько дней находились в отделении реанимации новорожденных, где получали необходимое лечение. Сейчас они переведены в палату к маме и чувствуют себя хорошо", - отметила заведующая отделением неонатологии Айнурым Сарбас.

Как рассказала мама тройни, узнать о том, что она ждет сразу троих малышей, ей довелось во время первого скрининга.

"Я была удивлена, когда врач УЗИ сообщил, что у меня три эмбриона. В нашем роду были двойни по линии бабушки, но тройни никогда ни у кого не было", - поделилась счастливая мама.

Мама тройни рассказала о своем опыте пребывания в центре, отметив, что поступила в перинатальный центр из-за плохих анализов.

"Благодаря усилиям врачей, когда вес детей стал удовлетворительным, они приняли решение провести кесарево сечение. И вот, в субботу, 23 ноября, мои тройняшки появились на свет. Мы безмерно благодарны главному врачу центра, его заместителю и всей команде квалифицированных специалистов.

Благодаря их профессионализму наши девочки родились здоровыми. Теперь в нашей семье пять девочек и один мальчик. Мы очень счастливы!" - говорит мама тройни.

Сейчас вместе с мамой в палате находится бабушка, которая помогает ухаживать за малышками.

Как отметили в пресс-службе УОЗ, с начала 2024 года в Городском перинатальном центре №2 появились на свет 3 тройни и 73 двойни. В целом по Алматы за 10 месяцев 2024 года родилось 39 750 детей, из которых 445 - двойни, а 8 - тройни, добавили в пресс-службе управления.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Атырауской области родила тройню. Все трое детей - мальчики.

Также мама 7 детей в Туркестанской области родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194881-almatinka-rodila-troynyu-i-stala-mamoy-shesteryh-detey/

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