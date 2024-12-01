Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скончалась дочь знаменитого писателя Сабита Муканова

Опубликовано:

Баян Муканова
Баян Муканова. Фото: instagram.com/museum__s.g.m

Скончалась дочь знаменитого казахского писателя и общественного деятеля Сабита Муканова - Баян Муканова, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение объединения работников музея.

На странице литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова опубликовали пост, в котором сообщается о смерти дочери Сабита Муканова - Баян.

"Объединение музеев города Алматы, коллектив литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью дочери казахстанского писателя Сабита Муканова Баян Мукановой", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали материал о жизни писателя. Сабит Муканов - один из классиков казахской литературы, возглавлял Союз писателей Республики, был депутатом пяти созывов Верховного Совета, написал множество литературных произведений в различных жанрах. Его труды были изданы далеко за пределами Казахстана.

Книги Муканова переведены на более чем 40 языков мира. Переводами на русский язык занимался писатель Иван Шухов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194718-skonchalas-doch-znamenitogo-pisatelya-sabita-mukanova/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie