Скончалась дочь знаменитого писателя Сабита Муканова

Скончалась дочь знаменитого казахского писателя и общественного деятеля Сабита Муканова - Баян Муканова, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение объединения работников музея.

На странице литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова опубликовали пост, в котором сообщается о смерти дочери Сабита Муканова - Баян.

"Объединение музеев города Алматы, коллектив литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью дочери казахстанского писателя Сабита Муканова Баян Мукановой", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали материал о жизни писателя. Сабит Муканов - один из классиков казахской литературы, возглавлял Союз писателей Республики, был депутатом пяти созывов Верховного Совета, написал множество литературных произведений в различных жанрах. Его труды были изданы далеко за пределами Казахстана.

Книги Муканова переведены на более чем 40 языков мира. Переводами на русский язык занимался писатель Иван Шухов.