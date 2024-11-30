Жительница Шымкента родила 10-го ребенка: это второй случай за месяц

34-летняя женщина в Шымкенте стала мамой в 10-й раз. Это второй подобный случай в городе за месяц. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, передает телеканал Otyrar.

Мальчик весом 4900 граммов родился 27 ноября. По словам медиков, состояние матери - Азизы Калиевой - и ребенка оценивается как стабильное, сообщается в Telegram-канале Otyrar.

Напомним, 6 ноября 39-летняя жительница Шымкента Гулбану Пиримкулова поступила в городской роддом с родовыми схватками. Женщина, ожидавшая своего десятого ребенка, родила его естественным путем. Роды прошли благополучно, медицинский персонал роддома оказал всю необходимую помощь.

Напомним, в конце августа мы писали, что жительница Туркестанской области родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Пара в браке уже воспитывает семерых дочерей. Также в августе еще один ребенок родился в многодетной семье из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей.

А в августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.