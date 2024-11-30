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Астанчанина наказали за буйное поведение в полицейском участке

Опубликовано:

Полицейский участок
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд Астаны вынес приговор местному жителю, который нецензурно выражался в адрес свидетелей в полицейском участке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов.

Дело в отношении гражданина М. рассматривали по факту совершения мелкого хулиганства - части 1 статьи 434 КоАП, сообщается в Telegram-канале судов.

Мужчина в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью в адрес свидетелей в полицейском участке. На заседании он признал вину.

Ему назначили 15 суток административного ареста. Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194560-astanchanina-nakazali-za-buynoe-povedenie-v-policeyskom-uchastke/

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