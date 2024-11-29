Сгоревшие при пожаре деревья продают в резервате "Семей орманы"

Деревья, сгоревшие во время пожара в прошлом году, выставили на продажу в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы", передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что деревья уже проданы на общую сумму 720 млн тенге.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев пояснил, что работы проводят, чтобы подобное бедствие не повторилось.

"Для восстановления сосновного леса акимат области разработал Дорожную карту. Сейчас в природном резервате ведется работа по рубке горелых деревьев и их переработке. Для глубокой переработки спиленных деревьев нужен завод. Сейчас мы рассматриваем предложения от частных инвесторов. Уже выделен земельный участок в индустриальной зоне "Ондирис" для реализации инвестиционного проекта", - заявил глава региона.

А заместитель гендиректора ГЛПР "Семей орманы" Асет Саинов рассказал, какая работа проведена на территории, где произошел пожар.

По его словам, пострадавшую от пожара территорию готовят к посадке новых деревьев.

"Ведется рубка горелых деревьев, очистка территории. Рассмотрен новый рабочий проект лесных насаждений на этой площади", - уточнил он.

Тем временем на сайте госзакупок сгоревшие в резервате деревья выставили на продажу.

Напомним, что летом 2023 года произошел пожар в области Абай. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Сообщалось, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).