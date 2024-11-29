Скелет без головы в позе эмбриона: древние артефакты обнаружили в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области археологи обнаружили пять захоронений эпохи бронзы, включая артефакты и скелет в позе эмбриона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, археологические раскопки завершились в Успенском сельском округе Шетского района Карагандинской области. Ученые обнаружили пять захоронений, принадлежащих могильнику эпохи бронзы Акбайбише.

То, что все найденное археологами действительно относится к эпохе бронзы, подтвердил радиоуглеродный анализ.

Три из пяти обнаруженных могильников находились на проселочной дороге, а два - на пустыре. Все захоронения разграблены, но ученым все же удалось обнаружить интересные артефакты.

В их числе фрагменты очень качественной для того времени керамики. Примечательно, что глина в ее составе характерна для нынешнего Успенского сельского округа, а вот сама технология производства керамических изделий принадлежит мастерам из Центрального Казахстана. Это позволяет предположить, что ремесленники из разных регионов обменивались опытом и учились друг у друга.

Также археологи обнаружили скелет человека, захороненного без головы в позе эмбриона. Это говорит о сложных духовно-культурных представлениях и традициях людей, живших в ту эпоху.

Археологические раскопки. Фото: из материалов экспедиции ТОО "EcoProf KZ"

"Все находки мы передали Центру по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Оттуда артефакты перенаправили в фонды музея села Успенского. Там их выставят, чтобы все желающие могли увидеть", - рассказал руководитель экспедиции, ведущий археолог научно-исследовательского отдела ТОО "EcoProf KZ" Александр Кнутов.

Сейчас обнаруженные захоронения огородили. Это нужно для того, чтобы сберечь находки.

Руины. Фото: gov.kz

Также ученые сделали подробные снимки, в том числе и с воздуха, руин Сарысуйской обогатительной фабрики, построенной в начале ХХ века британским инженером-конструктором Джоном Уилфордом Уорделлом.

"О руинах этой фабрики было известно управлению культуры, некоторым местным жителям, туристам, которые целенаправленно изучали информацию. Но широкой известности у объекта не было. По тем снимкам, которые мы сделали, можно попытаться реконструировать фабрику, виртуально восстановить ее архитектуру", - говорит Александр Кнутов.

Ученые также провели археологическую разведку в районе бассейна реки Сарысу. В результате они нашли новые объекты, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железного века, Средневековья и новейшего времени.

В их числе большой каменный курган с "усами" - это тасмолинская археологическая культура. Она относится к эпохе раннего железа и характерна для Центрального Казахстана.

Ученые планируют продолжить исследование этих объектов.

Напомним, в июле текущего года на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды - хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. При раскопках были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.

Также в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.