Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скелет без головы в позе эмбриона: древние артефакты обнаружили в Карагандинской области

Опубликовано:

Археологические раскопки
Археологические раскопки. Фото: из материалов экспедиции ТОО "EcoProf KZ"

В Шетском районе Карагандинской области археологи обнаружили пять захоронений эпохи бронзы, включая артефакты и скелет в позе эмбриона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, археологические раскопки завершились в Успенском сельском округе Шетского района Карагандинской области. Ученые обнаружили пять захоронений, принадлежащих могильнику эпохи бронзы Акбайбише.

То, что все найденное археологами действительно относится к эпохе бронзы, подтвердил радиоуглеродный анализ.

Три из пяти обнаруженных могильников находились на проселочной дороге, а два - на пустыре. Все захоронения разграблены, но ученым все же удалось обнаружить интересные артефакты.

В их числе фрагменты очень качественной для того времени керамики. Примечательно, что глина в ее составе характерна для нынешнего Успенского сельского округа, а вот сама технология производства керамических изделий принадлежит мастерам из Центрального Казахстана. Это позволяет предположить, что ремесленники из разных регионов обменивались опытом и учились друг у друга.

Также археологи обнаружили скелет человека, захороненного без головы в позе эмбриона. Это говорит о сложных духовно-культурных представлениях и традициях людей, живших в ту эпоху.

Археологические раскопки
Археологические раскопки. Фото: из материалов экспедиции ТОО "EcoProf KZ"

"Все находки мы передали Центру по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Оттуда артефакты перенаправили в фонды музея села Успенского. Там их выставят, чтобы все желающие могли увидеть", - рассказал руководитель экспедиции, ведущий археолог научно-исследовательского отдела ТОО "EcoProf KZ" Александр Кнутов.

Сейчас обнаруженные захоронения огородили. Это нужно для того, чтобы сберечь находки.

Руины в Карагандинской области
Руины. Фото: gov.kz

Также ученые сделали подробные снимки, в том числе и с воздуха, руин Сарысуйской обогатительной фабрики, построенной в начале ХХ века британским инженером-конструктором Джоном Уилфордом Уорделлом.

"О руинах этой фабрики было известно управлению культуры, некоторым местным жителям, туристам, которые целенаправленно изучали информацию. Но широкой известности у объекта не было. По тем снимкам, которые мы сделали, можно попытаться реконструировать фабрику, виртуально восстановить ее архитектуру", - говорит Александр Кнутов.

Ученые также провели археологическую разведку в районе бассейна реки Сарысу. В результате они нашли новые объекты, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железного века, Средневековья и новейшего времени.

В их числе большой каменный курган с "усами" - это тасмолинская археологическая культура. Она относится к эпохе раннего железа и характерна для Центрального Казахстана.

Ученые планируют продолжить исследование этих объектов.

Напомним, в июле текущего года на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды - хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. При раскопках были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.

Также в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194355-skelet-bez-golovy-v-poze-embriona-drevnie-artefakty-obnaruzhili-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie