Замерзающих ночью иностранцев обнаружили в Павлодарской области

В Павлодарской области замерзающих ночью на трассе иностранных граждан спас участковый, который помог им добраться до села, где они смогли согреться и поесть, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участковый при патрулировании автодороги Павлодар - Успенка вблизи села Розовка заметил стоящий на обочине автобус.

Подъехав к водителю, полицейский узнал, что по пути следования автобус сломался, и около трех часов они стоят на трассе. В салоне находились 60 граждан Таджикистана, из которых 10 детей, в том числе и груднички.

"Было видно, что все уже замерзли. На трассе проезжающих мимо машин не оказалось. Поэтому, не теряя времени, на служебной машине стал перевозить детей и женщин в сельский Дом культуры, а мужчинам показал дорогу, они пошли пешком. Разместил всех, обеспечил продуктами питания. После о случившемся сообщил в дежурную часть отдела полиции", - рассказал участковый инспектор отдела полиции Павлодарского района Бауржан Бидаев.

Оказалось, что автобус выехал из Новосибирска в Республику Таджикистан.

"Около 11 часов вечера на трассе автобус сломался. Водитель хотел устранить неполадки и продолжить путь. Однако найти причину поломки так и не смогли. Простояли около трех часов, пассажиры стали мерзнуть, дети плакали, проезжающих машин не было.

Около двух часов ночи подъехал полицейский. Узнав причину, он сразу принял решение и стал перевозить женщин и детей. Он сделал четыре или пять рейсов. А нам, мужчинам, он указал, как пройти, и мы пошли пешком. Пока мы отогревались в Доме культуры, Бауржан привез продукты питания. Мы очень ему благодарны за неравнодушное отношение к нам. Здоровья ему крепкого желаем", - поделился один из пассажиров.

В пресс-службе ДП Павлодарской области отметили, что на трассах региона несут службу экипажи полиции, которые круглосуточно патрулируют дороги с целью предупреждения общественной и дорожной безопасности.

"В салоне служебных автомашин всегда имеется термос с горячим чаем, теплое одеяло и теплые вещи для путников, ставших заложниками погодных условий. При патрулировании сотрудники полиции оказывают помощь водителям и пассажирам. При необходимости помогают путникам с ночлегом, питанием, обогревом и ремонтом транспортного средства", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Полиция просит водителей следить за изменениями погоды и не выезжать в случае закрытия дорог. Перед выездом в дальнюю дорогу необходимо уточнить дорожную обстановку по маршруту следования, проверить исправность транспортного средства и обеспечить его готовность к эксплуатации при минусовых температурах, иметь при себе средства связи.

"Населению, проживающему в сельской местности, при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что замерзающий автобус нашли ранним утром на автодороге Алматы - Екатеринбург в Карагандинской области. В салоне находились 30 пассажиров, из них двое детей, и два водителя. Всех доставили в безопасное место.

Также в Актюбинской области полицейские оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев. Пассажиров оперативно эвакуировали и разместили в кемпинге.