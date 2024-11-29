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Отзывы работникам и работодателям смогут оставлять казахстанцы

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Мужчина работает за компьютером
Компьютер. Иллюстративное фото: eclipse_images/Getty Images

На портале трудовых ресурсов HR Enbek появился новый функционал – казахстанцы могут оставлять отзывы о работодателе, а компании – о сотруднике, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как рассказали в министерстве, отзывы включают пятизвездочную оценку (от очень плохо до отлично) и текстовое описание.

"Функционал позволяет оценить позитивный или негативный опыт взаимодействия работника и работодателя, но при этом не является обязательным", – говорится в сообщении.

При этом подписать отзыв нужно ЭЦП, чтобы подтвердить его подлинность. Посмотреть свои отклики можно в соответствующем разделе во вкладках "Мои отзывы" и "Отзывы обо мне". Все данные о созданных и полученных отзывах можно выгрузить в формате документа.

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве.

Сейчас работодатели при отборе кандидатов на трудоустройство в разделе "Работники" могут запросить по ним отзывы с предыдущих мест работы. При этом кандидату направляется запрос на согласие через SMS с номера 1414 или в личный кабинет на портале, а также в мобильном приложении HR Enbek.

Получить доступ к информации работодатель может только после получения согласия.

На электронной бирже труда Enbek.kz отзывы о работодателях появятся в следующем году.

"Этот функционал направлен на повышение прозрачности взаимоотношений между работодателями и работниками, на упрощение процесса поиска работы и найма сотрудников.

Важно отметить, что пользователь несет полную ответственность за предоставленную информацию. В случае внесения недостоверной информации на онлайн-платформах предусмотрена юридическая ответственность. Распространение ложной информации влечет административную ответственность", - предупредили в Минтруда.

Для справки: как указано на сайте Минтруда, приложение Enbek HR и портал hr.enbek.kz являются частью цифровой экосистемы занятости электронной биржи труда. Эта экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений.

Чтобы воспользоваться сервисами приложения, достаточно иметь мобильный номер, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Если работник был ранее зарегистрирован на портале, то в мобильном приложении не требуется дополнительная регистрация – авторизация осуществляется под действующим логином и паролем для портала.

Имея одну учетную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги и меры занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194224-otzyvy-rabotnikam-i-rabotodatelyam-smogut-ostavlyat-kazahstancy/

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