"Любая сумма – шанс выжить": поборовший рак мальчик из Павлодара вновь столкнулся с онкологией

Пятилетний Даниель из Павлодара уже несколько лет борется за здоровье. Мальчик перенес онкологию и справился с ней, но случился рецидив, передает NUR.KZ.

"Я родила сына в 32 года. Беременность протекала хорошо, патологий никаких не было, ребенок желанный. Роды были естественные, тяжелые. Мы лежали в патологическом отделении, но патологий никаких врачи не увидели.

В 2021 году в ноябре мой ребенок простыл, находясь дома на больничном, поскользнулся и упал на ягодицы. Через неделю у него появилась шишка на копчике. Мы обратились в больницу, где под вопросом поставили тератому", - говорит мама мальчика Диана Миллер.

Даниеля отправили на лечение в НЦПДХ в Алматы, где у мальчика диагностировали метастазы в легких. Состояние ребенка было критическим и его экстренно прооперировали. Опухоль вырезали с двух сторон, так как она была огромных размеров, делится мама.

"Потом назначили лечение высокодозной химиотерапией. Даниель все выдержал как герой. Выписали с одним метастазом в легких, но через месяц мы прошли обследование, на котором уже присутствие метастаз не обнаружилось. После каждые три месяца проходили контрольное обследование. На последнем обследовании диагностировали рецидив.

Нам была рекомендована операция, но предупредили, что существует большой риск при операции повредить кишечник, так как образование появилось на месте первого операционного вмешательства, прям на месте рубца.

Мы направили запрос в клинику Турции, которая в свою очередь выставила нам счет 60 000 долларов (более 30 млн тенге). Любая, даже маленькая сумма, для Даниеля - огромный шанс выжить. Я знаю, среди нас много добродушных и отзывчивых людей. Помогите мне спасти сына", - заключила Диана.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2618 2606, Айман К. (бабушка)

Halyk: 6244 9540 6299 2103, Айман К. (бабушка)

Карты привязаны к номеру: +7 705 238 70 61

Тинькофф (для граждан России): 2200 7004 0223 6433, Черетаева Ирина Валентиновна (друг семьи)

Мама Миллер Диана Юрьевна: +7 705 198 11 79

Instagram: @sbor_millerdaniel