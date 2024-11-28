"Все имеющиеся доллары проданы": что говорят владельцы обменников и эксперты о курсе в Казахстане

Сегодня курс доллара к тенге снова сильно подскочил. О выросшем курсе доллара и вероятных последствиях высказались казахстанцы - владелец обменных пунктов, риелтор, автодилер и экономист, передает сайт телеканала КТК.

Курс доллара сегодня снова удивил. Утром в Алматы "американца" продавали в среднем по 510 тенге.

В какой-то момент табло погасли. В течение часа снова включились, и стоимость продолжила ползти вверх. После обеда она достигала 525 тенге.

Аналогичную картину наблюдали на западе страны. В Уральске заметили резкий рост с 517 до 520 тенге.

Но и на этой позиции "зеленый" не остановился. Казахстанцы массово бросились скупать американскую валюту.

Владелец четырех обменников Дулат Тастекей говорит, к вечеру долларов в его пунктах вообще не осталось.

"Сегодня, по сравнению со вчерашним днем, ​​в наших обменных пунктах значительно увеличился спрос на доллары. Остановить его невозможно. Поэтому руководители и сотрудники обменников переживают непростые времена. На данный момент все имеющиеся доллары проданы", - сообщил он.

Как отметили в финрегуляторе, на ослабление нацвалюты влияют как внутренние, так и внешние факторы. Среди них – глобальное укрепление доллара и обострение геополитической ситуации в мире. К тому же тенге тесно связан с российским рублем, а он сегодня тоже необычно колебался. Экономисты не исключают, что скачок повлечет за собой повышение цен.

"Валютный канал – один из основных поставщиков инфляции, учитывая нашу импортозависимость. Поэтому обесценивающийся курс – это серьезный удар по инфляции. Поэтому да, рост цен. Даже то, что, казалось бы, мы сами производим, в любом случае производится с помощью импортных комплектующих, поэтому валютная переоценка в любом случае будет", - сказал экономист Арман Бисембаев.

На рост доллара отреагировал рынок недвижимости. Цены на жилье моментально пошли в рост. Первыми изменения заметили алматинские риелторы. Они рассказывают, подорожали в основном квартиры в новостройках и старых домах в центре города.

"Мы уже видим, что средняя цена увеличилась. То есть если буквально 20-го числа она была 737 тысяч тенге за квадратный метр, то уже сегодня с утра это 742 тысячи за квадратный метр. То есть средние цены поднимаются. Эффект, скорее всего, будет краткосрочный. Почему – потому что люди предпочитают, допустим, продавцы хотят продать свою квартиру или дом дороже. В эквиваленте, который они оценивают в долларах, и на время поднимают эти цены. Но дальше рынок сам себя регулирует", - отметил специалист по недвижимости Александр Бикетов.

Эксперты предполагают, что завышенные цены на жилье продержатся до конца года. А в начале следующего вернутся к прежним отметкам. Или, по крайней мере, останутся на нынешнем уровне.

В автосалонах ценники пока не меняли. Менеджеры поясняют: на машины, которые успели выкупить, повышение курса не должно повлиять.

"Есть соглашение между клиентами, которые купили и забронировали автомобиль. Мы им сохраняем цены, то есть они могут приехать в течение какого-то периода и купить автомобиль. Пока глубина склада позволяет это делать, а машин достаточно на складе. Не могу дать ответ на большой срок, но первое время – даже, может быть, на несколько месяцев – нам достаточно склада", - сказал директор дилерского центра Олжас Жумагалиев.

Такая же ситуация ожидается и с другими товарами, говорят экономисты. Вечером стоимость "американца" в обменниках опустилась до 517. При этом официальный курс Нацбанка на сегодня 499 тенге 51 тиын за доллар.

Несмотря на странное поведение американской валюты, экономисты призывают не поддаваться панике. Специалисты считают, в ближайшие дни доллар должен зафиксироваться и стать более предсказуемым.

Ну а пока эксперты рекомендуют не совершать без острой необходимости крупных покупок. Например, с приобретением недвижимости лучше повременить.

Напомним, вчера днем курс доллара подобрался к историческому рекорду в Казахстане, составив 499,51 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последних торгов.

Сегодня днем доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Также сегодня Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

На днях в мажилисе возмутились словами замглавы Нацбанка о том, что "курс доллара – это просто цифра". Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что это высказывание "игнорирует будущие финансовые последствия для граждан".

Источник: КТК