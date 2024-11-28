Полы просели: в построенной с нарушениями школе в Алматы проведут техническую экспертизу

Ерболат Досаев поручил провести техническую экспертизу в школе №195, которая была построена 10 лет назад с нарушениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации пресс-службы акимата города, аким Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ по строительству пристройки к школе №195 в микрорайоне Альмерек Турксибского района. Сообщается, что в построенном почти 10 лет назад образовательном учреждении при проектной мощности в 300 мест сейчас обучается более 800 школьников. В данный момент ведется строительство пристройки на 450 мест, чтобы разгрузить плотность учащихся.

"Школу оборудуют новыми кабинетами химии, биологии, физики и информатики. Во всех предметных кабинетах установят интерактивные панели. Проект также включает благоустройство территории и озеленение", - сообщили в акимате.

Ерболат Досаев на территории школы №195. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев поручил, чтобы все работы были завершены в январе 2025 года, к началу новой учебной четверти, а также оборудовать школу всеми требуемыми системами безопасности, включая сигнализацию и видеонаблюдение.

"После завершения всех строительных и монтажных работ у нас появляется возможность рассмотреть переход школы на односменный режим обучения. Это будет удобно как для родителей, так и для детей, поскольку появится больше времени для дополнительных занятий", - сказал Ерболат Досаев.

Строительство пристройки к школе №195 города Алматы. Фот: пресс-служба акимата Алматы

В ходе объезда акиму доложили, что основной, существующий корпус школы, возведенный 10 лет назад, был построен с серьезными нарушениями. Здание было возведено без подвала, на ленточном фундаменте, из-за чего полы в некоторых классах просели.

Для решения проблемы Ерболат Досаев поручил провести техническую экспертизу, после которой все недостатки будут устранены.

По данным акимата, в в Алматы продолжается постепенный переход школ на односменное обучение. К следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение (рост с 12,5% до 18,4%).

Строительство пристройки к школе №195 города Алматы. Фот: пресс-служба акимата Алматы

В этом стало известно, что в Алматы в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.

Ранее также сообщалось также, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году. В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.

При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов. Сообщалось, что городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза.