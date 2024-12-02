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"Все плачут, у всех проблемы": на что жалуются казахстанцы по телефону доверия

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Психолог и пациент
Психолог ведет прием: Freepik

С 2015 года при Центре психического здоровья Алматы круглосуточно действует телефон доверия. Психолог Сауле Ибашова рассказала, с какими проблемами чаще обращаются казахстанцы, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Звонков от молодежи стало больше

Наша собеседница работает психологом в Центре психического здоровья уже 20 лет, а с 2015 года, с момента открытия телефона доверия, является его оператором.

Обращаются к ней с самыми разными вопросами. Люди жалуются на тревожные расстройства, панические атаки, мысли о смерти. Дети говорят о непонимании родителей и наоборот, молодые люди не могут справиться с непринятием себя.

Еще в последнее время, по наблюдениям психолога, на телефон доверия стало поступать гораздо больше звонков от молодежи - старшеклассников и студентов.

"Говорят: "Не хочу жить, не могу найти смысл жизни, ничего не интересует". В таком возрасте не должно быть такого состояния. Все плачут, у всех какие-то проблемы - нехватка денег, конфликты с родителями. Они считают, что выхода нет", - рассказывает Сауле.

Особенно ей запомнилась 19-летняя девушка. Плача, она рассказывала, что никак не может наладить отношения с мамой. На все ее попытки женщина отвечает: "Ты сама во всем виновата, в свое время я вообще не хотела тебя рожать".

Пандемия стала катализатором проблем в обществе

Количество звонков на телефон доверия, по наблюдениям психолога, зависит от времени года и времени суток. Осенью и зимой их становится больше. Ночью тоже казахстанцы набирают номер центра психического здоровья чаще.

Увеличилось количество звонков во время пандемии коронавирусной инфекции, и их рост продолжается до сих пор. Именно после нее участились обращения с тревожно-депрессивными расстройствами.

"Люди сами это наблюдают: после коронавируса появляется бессонница, страх. Если такое состояние наблюдается, нужно работать над собой: соблюдать режим дня и питания, делать дыхательные упражнения, ходить хотя бы полчаса в день, читать.

Кто-то следует рекомендациям, кто-то ищет волшебную таблетку. Мы советуем: не сидите с тревогой дома, выходите на улицу", - приводит примеры рекомендаций психолог.

Еще пандемия увеличила количество обращений с суицидальными мыслями, проблемами в семье, с детьми, с зависимостями.

"Суицидальных мыслей по моим наблюдениям стало больше, это даже документально у нас зафиксировано. Но поймите меня правильно, это комплексная проблема. Точно не пандемия стала у людей причиной мыслей о смерти.

Вот вы, журналисты, хотите конкретных ответов на все. А их нет. Нельзя назвать единственно верную причину таких мыслей, здесь же все взаимосвязано. Вот звонят 16-летние дети, они учатся в колледже, но никто на них внимание не обращает.

Везде формализм - это то, что я чувствую, сидя на телефоне и каждый день отвечая на звонки. Когда люди говорят о мыслях проститься с жизнью, мы спрашиваем: "Кто об этом знает?". Они отвечают: "Все знают". Представляете?

Даже родители, друзья, близкие родственники. Но все всерьез не воспринимают эти разговоры. Наоборот, они этого человека ругают: "Да что ты несешь?". А куда ему идти? А потом мы удивляемся: все же было хорошо. Но ничего не бывает на ровном месте", - резюмировала Сауле.

Все операторы телефона доверия - профессиональные психологи. Другие специалисты не принимают на нем обращения. На нем даже есть "постоянные клиенты" - люди звонят систематически, и их всегда поддерживают и воспринимают их проблемы всерьез.

Обращение всегда бесплатно. Позвонить может житель любого города Казахстана. Звонки принимаются круглосуточно. Номера телефона доверия в Алматы: 1303; 376-56-60, мобильный: +7 (708) 983-28-63

Также психологам можно задать вопросы письменно на сайте cpzalmaty.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193894-vse-plachut-u-vseh-problemy-na-chto-zhaluyutsya-kazahstancy-po-telefonu-doveriya/

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