Карагандинцы обеспокоены вырубкой деревьев ради строительства

На Юго-востоке Караганды начато строительство на месте сквера, где растет множество деревьев, что спровоцировало серьезную обеспокоенность местных жителей, передает ekaraganda.kz.

В районе огородили участок, где растет большое количество деревьев — их вырубят, так как в небольшом сквере планируется строительство.

Участок расположен перед гостиничным комплексом "Достар Алем". Много лет здесь располагался сквер с большим количеством деревьев и кустарников. В сквере стояли беседки. Несколько лет назад среди этих деревьев молодожены проводили выездные регистрации. Теперь от сквера решено избавиться.

Данная территория является частной. Участок уже начали огораживать забором, часть кустарников спилили. Деревья пока еще стоят.

В сквере любили прогуляться и местные жители.

Что конкретно будут строить в этом месте, пока неизвестно. Однако в акимате района имени Казыбек би ответили, что разрешение на вырубку деревьев владелец участка уже получил. Он должен будет произвести компенсационную высадку в размере 1 к 10. Вместо многолетних деревьев, растущих на участке, будут высажены молодые саженцы.

Отмечается, что с левой стороны от этого участка ведется стройка. За несколько лет здесь вырос большой многоэтажный комплекс. Ради него тоже были вырублены деревья.

Ранее сообщалось, что жители села Алмалыбак в Алматинской области обеспокоены возможной вырубкой полувековых дубов из-за планов частного землевладельца построить объект общепита.

В начале текущего года также стало известно, что по факту незаконной вырубки деревьев в количестве 176 единиц и более 40 кустов дикой поросли в Алматы возбуждено уголовное дело.