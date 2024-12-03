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"Ожидаем, что интерес к городу возрастет": Алматы признали лучшим туристическим направлением

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Конкурс
Международная выставка в Катаре. Фото: Акимат Алматы

На международной туристической выставке были подписаны соглашения, согласно которым в Алматы прибудут 13 тысяч иностранных туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Выставка Qatar Travel Mart состоялась в столице Катара и привлекла более 60 стран, а ее посетителями стали свыше 12 тысяч человек.

Конкурс
Стенд Алматы на выставке в Катаре. Фото: Акимат Алматы

На стенде Алматы были представлены природные красоты и культурные объекты города, а также национальные блюда и традиционные казахские наряды. На мероприятии Алматы был признан лучшим в номинации "Лучшее туристическое направление".

К слову, в выставке участвовали представители центра Visit Almaty, а также шесть казахстанских туроператоров и горнолыжный курорт "Шымбулак". Более 100 встреч с зарубежными коллегами позволили подписать 44 соглашения, по которым в Алматы ожидается приезд более 13 тысяч туристов.

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Шымбулак"
Фото: акимат Алматы

"Цель нашего участия в выставке - познакомить международных партнеров, инвесторов и туристов с богатым туристским потенциалом Алматы, с его уникальными природными ландшафтами, разнообразием культурных и исторических объектов.

Особое внимание на выставке было уделено укреплению позиций города, как ключевого туристского направления для жителей стран Персидского залива, поскольку данный рынок демонстрирует стабильно высокий интерес к городу", - отметил главный специалист управления туризма Алматы Алмас Акпаев.

Алматы
Выставка в Катаре. Фото: Акимат Алматы

В свою очередь представитель туристической компании Айша Шакенова подчеркнула, что участие в подобных мероприятиях позволяет расширять партнерство с зарубежными коллегами и продвигать город на международной арене.

"На сегодня между Дохой и Алматы курсируют прямые авиарейсы, что значительно облегчает путешествия для туристов, желающих познакомиться с Казахстаном. По итогам проведенных встреч мы ожидаем, что интерес к нашему городу значительно возрастет", - сказала она.

Катар
Выставка в Катаре. Фото: Акимат Алматы

Гости выставки также поделились своим мнением касательно Алматы как туристического направления.

"Алматы - это город, который я обязательно хотел бы посетить. Уже слышал много положительных отзывов о нём, и, судя по всему, это идеальное место для сочетания делового туризма, отдыха и экотуризма", - отметил гражданин Катара Тарик аль-Кубайси.

Напомним, ранее Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в своем ежегодном рейтинге Best in Travel 2025.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193666-ozhidaem-chto-interes-k-gorodu-vozrastet-almaty-priznali-luchshim-turisticheskim-napravleniem/

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