33 нарушителя за неделю: о штрафах за крупногабаритный мусор напомнили алматинцам

В Алматы городские службы совместно с полицией за неделю выявили и оштрафовали 33 нарушителей, которые оставляли крупногабаритный мусор на улицах, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в городе в рамках общереспубликанской программы "Таза Казахстан" активизировались работы по выявлению нарушителей Правил благоустройства, связанных с неправильным складированием крупногабаритного мусора в неположенных местах.

"За последнюю неделю в ходе совместных рейдов с Департаментом полиции выявлены 33 нарушителя, которые были оштрафованы на сумму от 20 до 30 МРП согласно законодательству.

Неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению общественных территорий, затрудняет работу мусоровывозящих компаний и нарушает санитарное состояние дворов.

Мусоровозы не могут вывозить крупногабаритные отходы и строительный мусор, так как это может повредить их прессовочное оборудование", - сообщает ведомство.

Алматинцев штрафуют за мусор. Фото: акимат Алматы

Акимат напоминает, что, согласно Правилам благоустройства города Алматы, предприятия, учреждения и физические лица должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор или заключить договор о вывозе с мусоровывозящими организациями.

Жители, осуществляющие ремонт или накопившие крупногабаритные отходы, должны обратиться к специализированным организациям для вывоза мусора за плату либо самостоятельно доставить его на полигоны, расположенные в Илийском (трасса Алматы - Усть-Каменогорск, 34/1) и Карасайском (с. Айтей, 144-й учетный квартал, 4690) районах Алматинской области.

Согласно статье 505 КоАП РК, нарушение Правил благоустройства влечет штрафы в размере от 20 до 100 МРП.

Алматинцев штрафуют за мусор. Фото: акимат Алматы

Напомним, еще в сентябре полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

Недавно мы писали, что в южной столице устанавливаются современные мусорные контейнеры заглубленного типа. Они полностью закрыты, защищены от доступа бродячих животных и птиц, устраняют неприятные запахи и улучшают внешний облик дворовых территорий.

Кроме того, в акимате сообщали об установке камер видеонаблюдения на мусорных площадках в Алматы. По словам акима города, это позволит быстро выявлять нарушителей. В 2025 году ведомство планирует запустить первые 400 камер.