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"Отказались сделать экстренное кесарево": казахстанка винит врачей в смерти младенца

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Беременная женщина держит рукой живот
Беременная женщина положила руку на живот: Freepik

В Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование, передает Almaty.TV.

В Павлодаре комиссия проводит служебное расследование по факту смерти ребенка в перинатальном центре. Жительница города винит в этом врачей. По ее словам, она просила медиков сделать ей экстренное кесарево, но те отказались. К утру малыш скончался в утробе.

К рождению малыша семья готовилась тщательно. В роддом будущая мама взяла с собой комплект для новорожденного и плед.

"Мне кто-то вернет моего малыша? Я через такой ужас прошла. Я купила комплект на выписку, пледик - укрываться в роддоме, но, к сожалению, в этой одежде мы ребенка похоронили", - рассказала мама умершего ребенка.

Кристина Казьмирук и ее супруг потеряли долгожданного сына полтора месяца назад. У нее сахарный диабет второго типа и повышенное давление, поэтому в поликлинике ее беременность наблюдали, как под микроскопом и говорили, что все в порядке, рассказывает Кристина. На 36 неделе ребенок перестал шевелиться. Тогда женщина вызвала скорую помощь и отправилась в перинатальный центр, там умоляла врачей сделать экстренное кесарево. Но те, перевели ее в родительное отделение и сказали ждать утра. Но на следующий день у ребенка уже не было пульса.

"Сделав наркоз, не дождавшись, пока он подействует, меня начали резать уже на живую, я все чувствовала. Ребенка быстро извлекли. Другой доктор говорит, простите, вашего ребенка не удалось спасти, потому что он уже родился мертвый", - поделилась жительница города Кристина Казьмирук.

В Управлении здравоохранения региона сообщили, что с сегодняшнего дня начала работать комиссия.

"Дежурным доктором она была принята, по их показаниям, экстренности по оперативным вмешательствам не было. Сегодня создана комиссия, которая будет в течение двух дней проводить служебное расследование и по итогам будет решать вопросы, где какие нарушения были", - сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Мукушева.

По информации ответственного ведомства, решением администрации областного перинатального центра врач из родильного отделения был переведен в приемный покой. Сама мать требует лишить врачебной лицензии доктора, который не оценил верно состояние роженицы и плода, и не провел вовремя операцию. Кристина уже получила заключение Комитета медицинского и фармацевтического контроля, которое подтверждает ее слова, теперь павлодарка обратится в полицию.

Напомним, недавно мы писали о похожем случае. Жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

Ранее в октябре мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка при родах.

Также в феврале сообщалось, что жительница Астаны винит медиков в смерти своего неродившегося малыша. Девушка не могла встать на учет по беременности, а пока пыталась это сделать, плод замер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193536-otkazalis-sdelat-ekstrennoe-kesarevo-kazahstanka-vinit-vrachey-v-smerti-mladenca/

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