19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции и почти 20 раз нарушил ПДД в Таразе

Водитель из Тараза пытался скрыться от полицейских и нарушил правила дорожного движения 18 раз. Его арестовали на трое суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Водитель автомашины ВАЗ-2114 нарушил ряд ПДД - пересечение двойной сплошной линии, выезд на встречную полосу движения и езда без государственных регистрационных номерных знаков, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Однако нарушитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции, попытался скрыться от преследования.

Во время погони он неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал на запрещающий сигнал светофора и двигался на большой скорости. После принудительной остановки выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

В отношении 19-летнего жителя Тараза составлено 18 протоколов по различным статьям КоАП. Его арестовали на трое суток.

Недавно в МВД рассказывали о водителе из Караганды, который разъезжал на авто с иностранными номерами и получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге.

В области Абай на видео сняли погоню за нетрезвым водителем, которая закончилась дорожной аварией. Его автомобиль вылетел с дороги в кювет.