Звала маму, высунувшись из окна 5-го этажа: полицейских встревожили действия ребенка в Косшы

Полицейские в Косшы, обходя улицы города, услышали крики маленькой девочки, которые доносились с пятого этажа. Окно при этом не было защищено сеткой и было открыто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

27 ноября в 9 часов утра полицейские услышали крики девочки, звавшей маму. Окно на пятом этаже, из которого высунулся ребенок, было открыто нараспашку, без решетки или установленной сетки, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Полицейские решили действовать моментально. Один из них побежал на пятый этаж к двери, второй в это время стоял внизу под окном, на случай подстраховки.

Далее страж порядка через проем ключа подозвал малышку, чтобы та отошла от опасного окна, и пытался всеми способами отвлечь ее. Судя по разговору, правоохранители поняли, что мама ушла в магазин, оставив ребенка одного.

Через 10 минут мать вернулась. С ней провели профилактическую беседу. Инспекторы по делам несовершеннолетних взяли семью под контроль.

В ноябре двух маленьких детей спасли из запертой квартиры в Актобе. Малыши закрылись на щеколду, когда родители вышли на улицу, и не могли открыть дверь.

В конце сентября в Астане на крыше многоэтажного дома полицейские обнаружили семерых несовершеннолетних. Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности.