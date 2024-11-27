Астанчанин через суд пытался отменить запрет на ношение платка в школах
Опубликовано:
Житель Астаны обратился в суд с требованием признать недействительным правило, предусматривающее запрет на ношение платка в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.
В своем иске мужчина потребовал признать незаконной норму в правилах внутреннего распорядка общеобразовательной школы. Она гласит, что "при ношении школьной формы не допускается одежда и символика религиозного характера", сообщается в Telegram-канале судов.
Астанчанин заявил, что это требование ущемляет права ребенка, а также выразил несогласие с тем, что "головной платок, закрывающий волосы и шею", относится к одежде религиозного характера.
Суд по делам несовершеннолетних пришел к следующим выводам:
- закон "Об образовании" и устав школы предписывают, что школьная форма должна быть единой для всех учащихся, без религиозных или других отличительных символов. Это направлено на обеспечение равенства, нейтралитета и гармонии среди учеников;
- включение элементов различных конфессий в школьную форму не допускается;
- единая форма является важным элементом, способствующим созданию организованной и дисциплинированной учебной среды;
- родители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования.
Суд обратил внимание на то, что эти правила в школах важно соблюдать.
Ему отказали в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.
Напомним, в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах. Он отметил, что ребенок должен делать свой выбор, когда подрастет.
О спорах вокруг ношения хиджабов в школах высказывался тогда же глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. В сентябре этого года он говорил о возможном запрете никабов в стране.
Позже в Верховном суде отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах. Норму позже пояснили.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193402-astanchanin-cherez-sud-pytalsya-otmenit-zapret-na-noshenie-platka-v-shkolah/