Астанчанин через суд пытался отменить запрет на ношение платка в школах

Житель Астаны обратился в суд с требованием признать недействительным правило, предусматривающее запрет на ношение платка в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

В своем иске мужчина потребовал признать незаконной норму в правилах внутреннего распорядка общеобразовательной школы. Она гласит, что "при ношении школьной формы не допускается одежда и символика религиозного характера", сообщается в Telegram-канале судов.

Астанчанин заявил, что это требование ущемляет права ребенка, а также выразил несогласие с тем, что "головной платок, закрывающий волосы и шею", относится к одежде религиозного характера.

Суд по делам несовершеннолетних пришел к следующим выводам:

закон "Об образовании" и устав школы предписывают, что школьная форма должна быть единой для всех учащихся, без религиозных или других отличительных символов. Это направлено на обеспечение равенства, нейтралитета и гармонии среди учеников;

включение элементов различных конфессий в школьную форму не допускается;

единая форма является важным элементом, способствующим созданию организованной и дисциплинированной учебной среды;

родители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования.

Суд обратил внимание на то, что эти правила в школах важно соблюдать.

Ему отказали в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах. Он отметил, что ребенок должен делать свой выбор, когда подрастет.

О спорах вокруг ношения хиджабов в школах высказывался тогда же глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. В сентябре этого года он говорил о возможном запрете никабов в стране.

Позже в Верховном суде отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах. Норму позже пояснили.