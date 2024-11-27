"Пинали мою машину": карагандинка обратилась в полицию из-за соседей

Жительница Караганды обратилась в полицию из-за соседей, огородивших территорию во дворе для личной парковки, и потребовала освободить место общего пользования, передает ekaraganda.kz.

Жительница дома № 15 по проспекту Нуркена Абдирова пожаловалась на своих соседей, которые огородили территорию для личной парковки во дворе. Женщина обратилась в полицию.

Айсулу Исабекова рассказала, что в этом доме живет уже пять лет. Все эти годы во дворе существует парковка, огороженная цепью. Туда ставят машины определенные жители двора. Некоторые имеют по два авто. Во дворе с парковкой ситуация напряженная.

"Наши соседи сделали себе стоянку. Позавчера, приехав с детского сада, я поставила свою машину на эту парковку. А в 21.00 соседи стали пинать мою машину, чтобы я пришла и убрала с их места. Я спросила: есть ли документы на эту землю?

Они ответили, что это их место, и каждый день они ставят туда свои машины. Если они ставят туда, то куда ставить мне? У нас рядом супермаркет, ресторан.

Парковочных мест мало. Документов нет, земля же государственная! В прошлый раз полицейские приезжали и убрали цепь, но они заново поставили", - возмущается Айсулу Исабекова.

Ранее в акимате заявляли, что подобные действия незаконны.

"Действия людей, которые сами для себя огораживают территорию для парковки, незаконны по городу в любом месте.

Когда к нам поступают подобные жалобы, мы выезжаем и мониторим территорию района.

Сразу привлекаем участкового. Участковый с помощью жителей ищет тех, кто это сделал. Найти жителей несложно по тем же машинам.

Проверяем документы, если их не оказывается, то штрафуем их. Имеется ввиду, что если эта земля официально оформлена на этого человека, либо на фирму, то тогда так можно. Если же нет, то это называется самозахватом земли", - отметили в ведомстве.

Наказывают нарушителей по статье 118 КоАП "Самовольный захват земли" штрафом в размере от 10 до 15 МРП.

Что касается парковки во дворе дома № 15 по проспекту Нуркена Абдирова, то в пресс-службе ДП региона ответили, что информация принята во внимание и направлена в управление полиции Караганды.

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Ранее жители Актобе пожаловались на недостаток парковочных мест возле детского сада "Кулагер" в районе Батыс-2. По их словам, существующая парковка рассчитана на параллельную остановку автомобилей у бордюра, что значительно сокращает количество доступных мест.

Помимо этого, в Павлодарской области за неправильную парковку наказали нарушителей. В частности, штраф получил водитель BMW, который остановился на тротуаре.