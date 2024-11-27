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Почему казахстанцев заранее не предупредили об опросе о смене часового пояса, ответил Нурбек

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Часы, идущие по разному времени, на стене
Часы. Иллюстративное фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, почему казахстанцев не предупредили об опросе касательно смены часового пояса на платформе eGov, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в кулуарах мажилиса поинтересовались у министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, почему население не предупредили о данном опросе заранее, чтобы люди смогли принять в нем участие.

"На самом деле это была часть комплексного исследования, один из его компонентов. В социологии есть такое понятие, как объективный опрос, таргетированный, субъективный, когда предупреждают и говорят, вот мы хотим, чтобы вы ответили, и анонимный опрос. Вот это анонимный опрос на самом деле. Участвовали там не только госслужащие, большое количество людей приняло участие", - сказал в ответ Саясат Нурбек.

По его словам, анонимность была необходима для сохранения объективности и беспристрастности.

Ранее в ходе ответов на вопросы журналистов Саясат Нурбек заявил, что решение правительства о переводе времени - окончательное, однако обещанные исследования все равно проведут.

Также глава Министерства науки и высшего образования прокомментировал исчезновение из приложения eGov опроса по смене времени в Казахстане.

Напомним, 21 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, в котором казахстанцев попросили ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени. Всего в нем были представлены 5 вопросов. Позже опрос исчез.

До Саясата Нурбека завершение опроса о смене часового пояса в мобильном приложении комментировал глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

К слову, на прошлой неделе Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193245-pochemu-kazahstancev-zaranee-ne-predupredili-ob-oprose-o-smene-chasovogo-poyasa-otvetil-nurbek/

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