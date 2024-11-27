Гибель тюленей в Мангистау: Минэкологии рассматривает несколько версий

Министр экологии и природных ресурсов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос в том, что с 24 по 28 октября начали фиксировать, 1155, по-моему, было. На самом деле практически все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организация. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Выводы отрицательные. Будем ждать. Во всяком случае предположений много, каждый по-своему говорит", - сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, речь идет даже о подводном землетрясении, выбросе природного газа.

"Кто-то говорит, что это последствия загрязнений. Но давайте дождемся (результатов исследования - прим. ред.). Во всяком случае мы ежедневно в рутинном режиме ведем информацию, каждый день утром мне докладывают", - отметил он.

Напомним, недавно председатель регионального экологического совета ассоциации "ECOJER" и член Общественного совета Минэкологии Адильбек Козыбаков сообщил, что предварительная сумма ущерба от гибели тюленей на Каспии равна примерно 1,5 млрд тенге.

В конце октября сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей. За последние недели на Каспии обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.