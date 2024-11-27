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Что делается в Алматы во избежание новых подтоплений

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Новые арыки в Алматы
Новые арыки. Фото: акимат Алматы

В Алматы в рамках модернизации дренажной системы построили 58 км новых арыков, что должно помочь избежать новых подтоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Алматы, в городе продолжается масштабная модернизация дренажной системы. Было построено 58 километров арычной сети.

Работы проводятся в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы - наш общий дом".

Так, в восточной части мегаполиса были реконструированы 7,4 километра арыков на 15 улицах, в центре - заменили арыки и ливневую канализацию на 67 улицах длиной 30,1 километра, а в западной - построили 20,5 километров арыков в Алатауском, Наурызбайском и Ауэзовском районах.

Новые арыки в Алматы
Новые арыки. Фото: акимат Алматы

Новые арыки в Алматы
Новые арыки. Фото: акимат Алматы

"Эти изменения помогут улучшить гидрологическую ситуацию в городе, особенно в районах с частыми подтоплениями. Например, на улице Полежаева теперь не затапливает тротуары и дворы в дождь, а на пересечении улиц Макатаева и Жумалиева больше не затопляет дороги и подвалы домов", - сообщает ведомство.

Новые арыки в Алматы
Новые арыки. Фото: акимат Алматы

Напомним, весной этого года в Алматы из-за засорения арыков затапливало дворы и улицы.

А в Алматинской области очистка арыков обернулась подтоплениями: вода с отходами залила дворовые территории и добралась до домов. В местном акимате заверили, что они полностью ликвидируют последствия подтоплений и окажут помощь понесшим ущерб жителям.

Летом во время ливня проспект Аль-Фараби в Алматы оказался залит водой. Также затопило подземный переход возле "Есентая". Судя по опубликованному в Сети видео, вода в подземке достала почти до самого потолка. Позже ситуацию прокомментировали в акимате, сообщив об откачке воды из перехода.

Кроме того, в начале июля в Сети появилось видео, на котором запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. И после дождей в середине июля новый терминал в аэропорту Алматы снова затопило. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что последствия будут устранены в ближайшее время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193159-chto-delaetsya-v-almaty-dlya-izbezhaniya-novyh-podtopleniy/

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