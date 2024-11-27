Почему казахстанская музыка пропала из Instagram

Казахстанская музыка исчезла из Instagram. При попытке выяснить, почему, оказалось, что ранее отдельным исполнителям к тому же не выплачивались роялти за их треки на платформе, передает NUR.KZ.

Продюсер и блогер Бахтияр Алиев пишет в своем Telegram-канале, что получил от некоторых артистов из Казахстана жалобы на то, что они не могут найти свою музыку в Instagram. В ответ на запрос в поддержку платформы пришел развернутый ответ.

В Meta сообщили, что не смогли продлить партнерское соглашение с KazAK, и потому весь контент, на который KazAK сохраняет права, временно удален.

Любые песни, представленные KazAK, в настоящее время недоступны для использования в Reels и Stories на Facebook и Instagram, а пользовательский контент, содержащий песни, представленные KazAK, может быть отключен/заблокирован KazAK, следует из ответа.

Ситуацией также заинтересовался журналист, ведущий и автор проекта "PRESIDENT" Адиль Балтабаев.

"Государственным органом, регулирующим вопросы авторских и смежных прав в Казахстане, является Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. Я обратился к ним, чтобы выяснить, что произошло (то есть почему пропала казахстанская музыка из Instagram - прим. ред.). Меня перенаправили в Казахстанское авторское общество", - пишет Балтабаев.

В Казахстане действуют несколько организаций, занимающихся защитой авторских прав и управлением ими на коллективной основе. Крупнейшая из них — Республиканское общественное объединение "Казахстанское авторское общество" (КазАК).

В беседе выяснилось следующее.

"У КазАК и Meta был договор, по которому Instagram выплачивал роялти за использование музыки казахстанских артистов на платформе. Однако КазАК не устроила сумма выплат, и они потребовали ее увеличить. Начались переговоры. Пока они шли, срок действия текущего соглашения истек, а новое не заключали. В результате Meta удалила с платформ музыку всех казахстанских авторов, у которых были контракты с КазАК, а это большинство популярных артистов.

Я задал вопрос, почему об этом не уведомили самих артистов. В КазАК ответили, что они не обязаны этого делать. Точных сроков, когда музыка станет доступна в Instagram снова, мне тоже не назвали", - сообщает Балтабаев.

Более того, по его словам, история получила неожиданное развитие.

"Я также поговорил с несколькими артистами, имеющими договоры с КазАК. Некоторые из них сообщили, что КазАК не выплачивал им роялти за весь период сотрудничества. Более того, отчеты о выплатах не предоставлялись. Сейчас группа артистов и авторов готовит коллективную жалобу в соответствующие органы.

Я передал эту информацию вышестоящему руководству. Скорее всего, начнутся разбирательства. А пока о сторис с "Бұл саяхат" и "Бақытыңды табасың" придется забыть", - резюмирует журналист.

Напомним, в прошлом году Министерство юстиции Казахстана предложило штрафовать владельцев караоке за песни, исполненные в заведении без разрешения автора композиции.

Что касается нарушения авторских прав в соцсетях, в прошлом году музыкальные компании предъявили иск Twitter о возмещении ущерба на сумму более 250 млн долларов в связи с предполагаемыми нарушениями авторских прав. Лейблы, представляющие интересы нескольких тысяч исполнителей, потребовали от компании оплату за то, что музыка данных артистов используется в твитах пользователей.

Авторское право в Казахстане

На платформе eGov указано, что авторское право – это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);

звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);

иных формах.

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литературные произведения;

драматические и музыкально-драматические произведения;

сценарные произведения;

произведения хореографии и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

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