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Видео с голыми малышами стало причиной увольнения воспитателя детсада в Актобе

Опубликовано:

Комната в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Актюбинской области воспитателя детского сада уволили после того, как в Сети появился ролик с оставшимися без присмотра малышами в одних подгузниках, передает сайт телеканала КТК.

Жительница одной из актюбинских многоэтажек сняла на видео расположенный напротив детский сад. Ее удивило, что раздетые малыши находятся без присмотра и бегают в коридоре, пытаясь выбраться на улицу. Малыши долго резвились у выхода, и никто из взрослых, пока автор снимала ролик, к ним не подошел.

Автор ролика была возмущена бездействием воспитателей.

В управлении образования журналистам заявили, что уже изучили запись и уволили воспитателя этой группы. По их сведениям, женщина во время тихого часа оставила детей без присмотра.

"По итогам проверки воспитатель частного детского сада была освобождена от занимаемой должности. С остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа по обеспечению безопасности детей", – прокомментировала руководитель отдела управления образования Актюбинской области Гульжан Кулыбекова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192907-video-s-golymi-malyshami-stalo-prichinoy-uvolneniya-vospitatelya-detsada-v-aktobe/

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