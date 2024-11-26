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Эзотерика

Военную технику заметили на улицах Астаны (видео)

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Военная техника в Астане
Военная техника в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно передвигающуюся по улицам Астаны военную технику. В городе ведется подготовка к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает NUR.KZ

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео, авторы которого сняли передвигающуюся военную технику. В описании к видео указано, что военную технику, вероятно, готовят к Совету ОДКБ, который состоится в Астане в ближайшие дни.

Ранее над Астаной засняли на видео пролетавших в ряд истребителей. При этом в Минобороны предупреждали, что 23 и 24 ноября в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК состоятся плановые пролеты истребительной авиации.

А позже Служба государственной охраны Казахстана обратилась к жителям Астаны из-за грядущего заседания Совбеза ОДКБ.

Отмечалось, что в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств 27-28 ноября на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной", - говорилось в сообщении ведомства.

Также ранее сообщалось, что 27 ноября в Астану прибудет президент России Владимир Путин. Как сообщали в Акорде, главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Сегодня сообщалось, что из-за заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы.

Стало также известно, что некоторые участки улиц перекроют в Астане из-за заседания Совета ОДКБ.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192835-voennuyu-tehniku-zametili-na-ulicah-astany/

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