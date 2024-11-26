"Собирать биометрию детей без согласия родителей незаконно": Минцифры о распознавании лиц в школах

На брифинге в правительстве главу Минцифры спросили о законности введения видеонаблюдения с распознаванием лиц в учреждениях Казахстана, в частности, в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть соответствующие законы, которые позволяют собирать биометрические данные. Здесь у нас есть закон о персональных данных, который эту область регулирует. Если это касается детей, то здесь обязательно должно быть согласие родителей, без согласия родителей собирать биометрические данные - это нарушение закона.

Вы, в принципе, сами пользуетесь через телефон, банковские приложения своими биометрическими данными, и сами даете на это согласие. Хранятся ли они безопасно? Я считаю, что они хранятся безопасно, по крайней мере, в периметре государства, так как информационные системы сертифицированы и находятся в соответствующем контуре безопасности, и проверяются каждый день", - заявил глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Он добавил, что в Казахстане хотят усилить ответственность частных компаний, которые собирают персональные данные в масштабе от 1 млн человек – для них будут вводить обязательное киберстрахование и более жесткие требования.

Напомним, в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

В сентябре депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать.

В октябре родители детей, занимающихся в дошкольных учреждениях, запустили петицию против пилотного проекта системы биометрической аутентификации. В петиции указано, что местные акиматы запустили в некоторых детсадах пилотный проект системы биометрической аутентификации (FaceID) детей. Родители малышей против этой системы.

Позже глава Комитета информбезопасности Минцифры рассказал о фактах, когда в Казахстане нарушили права детей на защиту персональных данных. По его словам, в прошлом году было 38 проверок по защите персональных данных, в этом году уже 50. Кроме того, порядка 300 жалоб было получено от граждан по факту нарушения их прав на защиту персональных данных.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", биометрические данные - это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.