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"У меня связь хорошая": глава МЦРИАП ответил на жалобы казахстанцев о качестве интернета

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мужчина смотрит в телефон
Телефон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на брифинге в правительстве рассказал, что делать, если у казахстанцев плохая связь, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что казахстанцы в последнее время жалуются на плохой мобильный интернет.

"У меня на мобильном телефоне интернет сейчас вполне хорошо работает", – заявил в ответ Жаслан Мадиев.

При этом он признал, что в Астане есть в некоторых местах"белые" пятна, то есть места, где нет связи.

"Какие-то "белые" пятна исчезают, появляются новые из-за того, что строятся новые дома, возводятся бизнес центры. Город растет. Но я по себе знаю: по тем дорогам, где я раньше ездил и где была плохая связь, допустим, в сторону Жагалау, и я периодически езжу, стараюсь отслеживать сам эту ситуацию, и буквально вчера проехался – там мобильные операторы установили дополнительные базовые станции, и у меня вчера очень хорошая была связь, я даже был на рабочем совещании на Zoom звонке, и у меня ни разу не было просадки по качеству связи в рамках этого звонка", – заявил Мадиев.

При этом он посоветовал казахстанцам при плохой связи в той или иной конкретной локации оставлять жалобы на портале eOtinish.

"Пожалуйтесь туда, и сразу же либо Комитет телекоммуникаций с проверкой выйдет, посмотрит и выдаст предписание мобильным операторам и будет отслеживать, чтобы они исправили эту ситуацию, либо они сделают апгрейд (обновление – прим. ред.) оборудования – базовой станции. Нельзя сказать, что работа не ведется, для нас это приоритет – качество связи и качество интернета. В моменте сейчас у меня очень хорошая связь", – заключил глава МЦРИАП.

Отметим, казахстанцы нередко жалуются на качество связи и интернета.

Между тем, ранее в правительстве объясняли, что причины плохого качества услуг кроются во множестве факторов, среди которых отмечаются и низкие тарифы – Казахстан находится в топе стран с самым дешевым Интернетом в мире.

В кабмине заявляли также, что проблемы с качеством интернета связаны и с настроением в обществе – радиофобы не дают ставить операторам базовые станции, а иногда даже добиваются сноса уже установленных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192744-u-menya-svyaz-horoshaya-glava-mcriap-otvetil-na-zhaloby-kazahstancev/

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