Уличное освещение восстановили в нескольких районах Актобе

В Актобе специалисты коммунальных служб провели работы по восстановлению уличного освещения в нескольких районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в сквере "Строителей" специалисты дежурной бригады отремонтировали фазу и заменили 16 сгоревших светодиодных ламп в торшерных стойках.

Также в сквере в микрорайоне "Болашак" устранили короткое замыкание и восстановили кабельную линию. Было заменено 6 сгоревших светодиодных ламп.

В жилом массиве "Беккул баба" на участках 358, 413, 411, 534, 468 провели работы по замене ламп, проводов светильников, соединительных зажимов и керамических патронов.

"Работы продолжаются", - добавили в акимате.

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Ранее актюбинцы обратились к властям с просьбой решить проблему с покошенным столбом, который в опасном положении находится уже два месяца. В отделе ЖКХ города пообещали оперативно решить вопрос.

Помимо этого, жители Актобе пожаловались на отсутствие освещения на улице Алабяна. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.