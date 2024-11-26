Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лимит прописки в квартирах хотят установить в Астане: стали известны подробности

Опубликовано:

Пәтер есігі
Пәтер. Көрнекі сурет: simpson33 / Getty Images

В Астане собираются установить лимит на регистрацию граждан по постоянному адресу. Сколько человек можно будет прописать в одной квартире, рассказали в ДП, передает МИА "Казинформ".

Представитель ДП столицы отметил, что на данный момент в правилах точно не указывается, сколько людей можно зарегистрировать по одному адресу. Однако в будущем это может измениться - соответствующие изменения хотят внести в миграционное законодательство по вопросу о регистрации по месту постоянного проживания.

"При регистрации на каждого человека будет определено 15 квадратных метров. Но члены проживающей в этом доме семьи не учитываются. То есть сам владелец квартиры, его супруга, родители, дети не учитываются, учитываются только другие люди. В таком случае, например, если площадь квартиры 60 квадратных метров, в ней можно зарегистрировать только 4 чужих людей", - рассказал замглавы управления миграции ДП Астаны Канай Жумабеков.

Напомним, в марте сообщалось, что в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В мае прокуроры выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам, в так называемых "резиновых квартирах". В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.

Позже полицейские Астаны рассказали о так называемых "резиновых квартирах": с начала 2024 года обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. В одной из столичных "резиновых квартир" было зарегистрировано 400 человек, фактически там не проживающих.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192658-v-astane-ustanovyat-limit-na-propisku-lyudey-v-odnoy-kvartire/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie