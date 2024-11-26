Лимит прописки в квартирах хотят установить в Астане: стали известны подробности

В Астане собираются установить лимит на регистрацию граждан по постоянному адресу. Сколько человек можно будет прописать в одной квартире, рассказали в ДП, передает МИА "Казинформ".

Представитель ДП столицы отметил, что на данный момент в правилах точно не указывается, сколько людей можно зарегистрировать по одному адресу. Однако в будущем это может измениться - соответствующие изменения хотят внести в миграционное законодательство по вопросу о регистрации по месту постоянного проживания.

"При регистрации на каждого человека будет определено 15 квадратных метров. Но члены проживающей в этом доме семьи не учитываются. То есть сам владелец квартиры, его супруга, родители, дети не учитываются, учитываются только другие люди. В таком случае, например, если площадь квартиры 60 квадратных метров, в ней можно зарегистрировать только 4 чужих людей", - рассказал замглавы управления миграции ДП Астаны Канай Жумабеков.

Напомним, в марте сообщалось, что в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В мае прокуроры выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам, в так называемых "резиновых квартирах". В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.

Позже полицейские Астаны рассказали о так называемых "резиновых квартирах": с начала 2024 года обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. В одной из столичных "резиновых квартир" было зарегистрировано 400 человек, фактически там не проживающих.