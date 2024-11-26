Кокпар на дороге устроили в Алматинской области: участников наказали

В Сети появилось видео конных игр, устроенных казахстанцами прямо на трассе Хоргос - Алматы. Сегодня в ДП Алматинской области сообщили о том, что нашли и наказали участников, передает NUR.KZ.

На выходных в Сети появилось видео, снятое на трассе Хоргос - Алматы, где казахстанцы устроили "конные игры".

Видео опубликовали в Instagram-аккаунте Livenews.kz. Очевидец, снявший видео из автомобиля, рассказывает, что перегородившие дорогу люди "прямо на бетонке устроили кокпар!"

На кадрах видно, что из-за игры на трассе образовался затор, и на гудки клаксона конники не реагируют.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что правоохранители привлекли к ответственности мужчин, устроивших конные игры на проезжей части дороги.

"При мониторинге социальных сетей выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения группой всадников на дорогах Енбекшиказахского района.

Правонарушители установлены районными полицейскими и доставлены в отдел полиции. За нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения мужчины привлечены к административной ответственности.

Организатор конных игр приговорен Енбекшиказахским районным судом к административному аресту на 7 суток, а четверо участников – на 5 суток, остальные отделались штрафами", - сообщили в пресс-службе ДП области.

В полиции отметили, что стражи порядка ведут постоянный мониторинг социальных сетей, в том числе на предмет выявления и своевременного пресечения правонарушений, и призвали всех участников дорожного движения соблюдать общественный порядок и строго следовать правилам дорожного движения и безопасности.

Напомним, также ранее в начале октября в Алматинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчин, которые на проезжей части дороги устроили конные игры.

Такой же случай произошел в марте - в Алматинской области национальная игра парализовала движение на одной из дорог. Полицейские установили около двадцати человек, участвовавших в игре. Организаторов приговорили к 5 суткам административного ареста.

Также и в августе прошлого года участников кокпара привлекли к ответственности за мелкое хулиганство - всадники ехали по трассе в Алматинской области и мешали движению.

Добавим, согласно статье 614 Кодекса РК об административных правонарушениях, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влечет штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

А согласно статье 488-1 КоАП РК, нарушение порядка организации проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий в виде непредоставления или несвоевременного предоставления местным исполнительным органам информации, предусмотренной законодательством о культуре и о физической культуре и спорте, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 тыс. тенге), на юридических лиц – в размере 50 МРП (184 тыс. тенге).