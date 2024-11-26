Светящийся зонт из центрального парка нашли в "не самом приличном виде" в Караганде

В центральном парке Караганды к прошлому Новому году установили зонт со светодиодной подсветкой. Недавно его перевезли в парк Майкудука, где он оказался в плачевном состоянии, передает ekaraganda.kz.

Зонт был перемещен в связи с планами по установке новых фотозон в центральном парке.

В управлении парками пояснили, что после сезона эксплуатации и воздействия солнечных лучей внешний вид зонта ухудшился, а при транспортировке возникли дополнительные повреждения.

Зонт в парке. Фото: ekaraganda.kz

"Так как он стоял сезон и на солнце выгорел, у него вид не самый приличный. Плюс при транспортировке там случились некоторые дефекты", - объяснили в ведомстве.

В пресс-службе управления пообещали, что зонтик приведут в нормальный вид и соберут воедино уже к концу этой недели.

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Ранее сообщалось, что в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля, который станет главным украшением набережной.

Также в парке обнаружили небезопасную находку — неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.

Кроме того, в начале прошлого месяца в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" волонтеры помогли привести в порядок территорию центрального парка, собрав тысячу мешков мусора.