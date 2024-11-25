Стали известны имена претендентов на пост акима Талгара

Стали известны имена всех кандидатов на должность акима города Талгар, допущенных до выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение акимата Талгарского района.

На сайте акимата Талгарского района опубликовали итоги регистрации кандидатов в акимы города Талгар. За должность буду бороться три кандидата.

Арыстанбек Абилхаирулы , родился в 1983 году, выдвиженец от от партии Amanat. Является руководителем ТОО "Талғар тұрғын үй".

, родился в 1983 году, выдвиженец от от партии Amanat. Является руководителем ТОО "Талғар тұрғын үй". Жанибек Каденов , родился в 1991 году, выдвинут от партии НПК. Работает главным специалистом в акимате Талгарского района, в финансово-хозяйственном отделе.

, родился в 1991 году, выдвинут от партии НПК. Работает главным специалистом в акимате Талгарского района, в финансово-хозяйственном отделе. Алибек Рамазанов, родился в 1982 году, самовыдвиженец. На данный момент работает заместителем акима Бесагашского сельского округа.

Ранее в акимате сообщали, что по городу было выдвинуто 9 кандидатов.

"Из выдвинутых кандидатов: 4 - временно безработные, 3 - государственные служащие, бюджетные организации - 2, все кандидаты мужчины.

Территориальная избирательная комиссия Талгарского района установила, что требованиям, предъявляемым к кандидатам, соответствуют 3, не соответствуют - 2. По письменному заявлению сняли свои кандидатуры 4 кандидата", - сказано в сообщении.

Выборы запланированы на 15 декабря.