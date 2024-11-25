Новый асфальт положили на 40 улицах в Алматы

В Алматы в микрорайоне "Нижняя пятилетка" завершены работы по прокладке инженерных сетей и на 40 улицах города уложен новый асфальт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает акимат Алматы, в Турксибском районе завершена масштабная реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в микрорайоне "Нижняя пятилетка".

"Было построено 115 км водопроводных и 32 км канализационных сетей, что позволит значительно улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг. На данный момент на 40 улицах уже уложено новое асфальтное покрытие после прокладки инженерных коммуникаций. На оставшихся 11 улицах завершено строительство сетей и ведется подготовка дорожного полотна к асфальтированию.

Полное завершение проекта планируется к 15 декабря текущего года. При этом подрядная организация несет ответственность за качество выполненных работ в течение пяти лет и обязуется восстанавливать любые повреждения за свой счет в течение этого периода", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Работы охватили 51 улицу, а доступ к обновленной инфраструктуре получили 4800 абонентов - это около 25 тысяч жителей, которые ранее не были подключены к центральным сетям водоснабжения и канализации.

"В нижней части проложили асфальт. Ниже ул. Бекмаханова все дороги заасфальтированы", - отметила одна из жительниц микрорайона.

"Провели канализацию, провели водопровод новый. Всем довольны. Были нюансы, но все исправили", - выразила благодарность другая местная жительница.

В акимате отмечают, что ранее изношенность водопроводных сетей микрорайона превышала 80%, что вызывало трудности в устранении аварий. Теперь горожане, проживающие в этом районе, могут рассчитывать на стабильное водоснабжение и улучшенную инфраструктуру.

Напомним, ранее жители Нижней пятилетки заявили, что подрядчики просто "убили" их дороги: с улиц сняли асфальтовое покрытие, из-за чего теперь на улицах стоит пыль, а проехать по ним - настоящее испытание из-за ям, ухабов и плохой видимости от пыли.

"Уже два года никто там ничего не делает. Зачем снимали асфальт и заставляют людей мучиться, если в течение двух лет никто даже не думал там какие-то работы проводить. Ведь этот асфальт мог два года лежать и не было бы столько грязи и пыли", - жаловались горожане.

В акимате тогда сообщали, что до конца августа дороги будут восстановлены.

Кроме того, как заверили в ведомстве, согласно условиям контракта, подрядная организация обязуется на протяжении 60 месяцев проводить ямочный ремонт всех улиц, где проводились строительно-монтажные работы микрорайона Нижняя пятилетка в случае обнаружения дефектов асфальтового покрытия.

Позже в акимате ответили на возмущения жителей одного данного района. Сообщалось, что с 2021 года здесь прокладывают инженерные сети - водоснабжение и канализацию. Ранее микрорайон не был к ним подключен. Согласно проекту, после прокладки сетей планируется заасфальтировать 67 улиц, на большей части из них работы уже завершены.