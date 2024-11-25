Стало известно, сколько семей получили статус "кандас" в Карагандинской области

В Карагандинскую область с начала года прибыли 462 этнических казаха, 197 семей получили статус "кандас" и могут рассчитывать на комплекс адаптационных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прибывшие в Казахстан могут получить адаптационные и интеграционные услуги сразу же после того, как официально получат новый статус.

Они могут рассчитывать на содействие в оформлении ЭЦП, трудоустройстве, прикреплении к организациям дошкольного и общего среднего образования, а также к медорганизациям, предоставлении земельного участка, регистрации в Цифровой карте семьи и других услугах. Всего предусмотрено более 25 видов услуг.

Кандасов курирует Центр трудовой мобильности, который направляет списки в города и районы для того, чтобы на местном уровне им оказали содействие.

Основная часть этнических казахов приезжает в регион для воссоединения с семьями. Для проживания они выбирают Темиртау, Караганду, Сарань, Шахтинск, а также Абайский, Бухар-Жырауский и Осакаровский районы.

В акимате добавили, что Карагандинская область не входит в регион по приему кандасов для расселения. Этнические казахи приезжают самостоятельно, вне квоты.

Между тем в Караганде работает Центр адаптации и интеграции кандасов, оказывающий услуги юридического и консультационного характера. Центр рассчитан на 10 койко-мест. Работающие там специалисты оказывают сопровождение и помощь в подаче документов на получение казахстанского гражданства, занимаются вопросами образования и здравоохранения, содействуют в трудоустройстве и прочее.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана определило новые регионы для расселения кандасов и переселенцев. В список добавлена область Абай, теперь в перечне восемь регионов, включая Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую области.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас - это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения". До введения в 2020 году понятия "кандас" вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.