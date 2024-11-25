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Эзотерика

Что бросают в канализацию жители Караганды (видео)

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Чистка канализации
Чистка канализации. Кадр из видео: instagram.com/karagandysu

Компания "Қарағанды Су" обратилась к жителям города, предупредив о правилах пользования канализацией и напомнив, что мусор и другие отходы не должны попадать в систему водоотведения, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, согласно ст.2 п.4 Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года в системы водоотведения приему не подлежат воды, содержащие грунт, песок, строительный и бытовой мусор, жир.

Нарушение правил пользования канализацией приводит к частым засорам.

"Потребители часто допускают попадание в канализацию бытового и строительного мусора, средств личной гигиены, тряпок, кошачьих туалетов, средств контрацепции и так далее", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что канализация - это не мусоропровод, и у нее другие задачи, функции и правила использования.

Ранее в Актобе специалисты устранили засор канализационной сети, обнаружив инородные предметы, такие как мусор, тряпки, пластиковые бутылки и другие отходы.

Также в Павлодаре жители многоэтажного дома столкнулись с проблемой затопленного нечистотами подвала из-за засоренной канализации. Зловонные пары поднялись до последних этажей, создавая невыносимые условия для проживания.

Помимо этого, в Актобе жители пожаловались на странную воду с запахом канализации, протекающую по улице Мустафы Шокая. Представители компании "Aqtobe su-energy group" сообщили, что на указанной улице был зафиксирован подпор в частном коллекторном колодце, что привело к неприятному запаху и загрязнению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192136-chto-brosayut-v-kanalizaciyu-zhiteli-karagandy-video/

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