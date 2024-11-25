Истребители вновь пролетели в небе над Астаной (видео)

Сегодня над центром Астаны вновь, как и накануне, пролетели истребители. Шум авиации и дымовые шлейфы привлекли внимание горожан, передает NUR.KZ.

Сегодня в небе Астаной вновь засняли на видео пролетавших в ряд истребителей. Дымовые шлейфы оставили след над многоэтажками столицы.

Напомним, накануне над Астаной засняли на видео пролетавших в ряд истребителей.

При этом в Минобороны предупреждали, что 23 и 24 ноября в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК состоятся плановые пролеты истребительной авиации.

А сегодня Служба государственной охраны Казахстана обратилась к жителям Астаны из-за грядущего заседания Совбеза ОДКБ.

Отмечалось, что в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств 27-28 ноября на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной", - говорилось в сообщении ведомства.

Астанчан и гостей столицы призвали отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности.