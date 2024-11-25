Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме по получению гражданства

МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением - граждан просят не доверять компаниям в интернете, которые оказывают услуги по оформлению гражданства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство.

Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В связи с этим МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Отмечается, что для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел.

При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена.