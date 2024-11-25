Табуретка вместо остановки удивила актюбинцев

В Актобе после сноса остановочного павильона на "Спутнике" жители вынуждены прятаться от холода за ларьком, а кто-то даже поставил табуретку для удобства, передает "Диапазон".

Недавно жители Актобе обсуждали унитаз, который остался на месте остановочного павильона на улице Маресьева. Теперь внимание горожан привлекла табуретка, стоящая на месте снесенной остановки.

"В октябре снесли остановку на "Спутнике", и люди вынуждены в холод прятаться от ветра за газетный ларек. Кто-то додумался табуретку поставить для тех, у кого ноги больные и пожилым, а впереди холода и морозы еще какие. Т.е. кто первый подойдет, тому и достанется эта табуретка", - говорит местная жительница по имени Айгуль.

В акимате Актобе отметили, что земельный отдел готовит документы, чтобы участок выставить на аукцион.

"Предприниматель, который ее приобретет, должен поставить теплую остановку, соответствующую единому стандарту, по дизайну, рекомендованному отделом архитектуры", - сообщили в ведомстве.

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Ранее акимат Актобе поручил бизнесменам заменить старые остановки на новые теплые павильоны. Связано это с тем, что арендуемые не первый год остановки не обновлялись уже много лет, они устарели и портят облик города.

Помимо этого, недавно жители Актобе пожаловались на отсутствие асфальта на проспекте Едиге батыра возле Табыса и на улице Сактагана Баишева возле ГАИ. По их словам, из-за отсутствия асфальта автомобили получают повреждения.